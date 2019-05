Suggestie Youri Mulder over nieuwe trainer Ajax valt volledig verkeerd

Niet alleen de toekomst van meerdere spelers van Ajax, maar ook die van trainer Erik ten Hag is dezer dagen onderwerp van gesprek. De oefenmeester loodste zijn ploeg dit seizoen naar de eindzege van de KNVB Beker, een officieuze landstitel en de halve finale van de Champions League. De tafelgasten van Rondo waren zondagavond eensgezind: Ten Hag zou er goed aan doen om na dit seizoen te vertrekken.

Mario Been stipte aan dat Ten Hag zichzelf in de markt heeft gezet, dit seizoen. "Als je zo presteert, en je elftal zo goed laat spelen, dan kijken de grote clubs naar je", weet de clubloze oefenmeester, die de geruchten over de interesse van clubs als Bayern München en Barcelona heeft meegekregen. "Je krijgt niet vaak de kans om zo’n stap te zetten. Hoger dan dit gaat hij niet bereiken. Ik zou gaan, ja."

"Het risico bestaat dat hij volgend seizoen een veel minder elftal tot zijn beschikking heeft", vulde Youri Mulder aan. "Als ik hem was, en Juventus zou komen, dan zou ik gaan." Aad de Mos denkt dat Ten Hag in de absolute top tot zijn recht zou kunnen komen. "Is het raar om te zeggen dat het voetbal van Ajax neigt naar het voetbal van Josep Guardiola bij Barcelona? Ik denk dat hij daar wel zou passen."

Nadat presentator Jack van Gelder vroeg wie Ten Hag zou moeten opvolgen bij Ajax, kwam Mulder met de namen van Richard Witschge en Aron Winter op de proppen: respectievelijk individueel techniektrainer en assistent-trainer bij Ajax. De rest van de tafel moest lachen om de suggestie. "Doe me een lol", zei Van Gelder. "Meen je dat nou echt, of is dat een losse flodder?", aldus Kieft. Been: "Je kunt toch niet zomaar bij Ajax instappen als je nooit een elftal hebt geleid?" De Mos noemde vervolgens de namen van Michael Reiziger en Winston Bogarde, die zich in zijn ogen hebben ontwikkeld bij Jong Ajax. "Een terugkeer van Peter Bosz zou ook zeker goed zijn."