Stunt Boëtius en co betekent goed nieuws voor Bosz én Borussia Dortmund

1.FSV Mainz 05 heeft zondagavond een stunt uitgehaald door de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt winnend af te sluiten. De werkgever van Jean-Paul Boëtius versloeg die Adler met 0-2 en dat betekent zeer goed nieuws voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz én Borussia Dortmund. Het betekent dat Eintracht Frankfurt op de laatste speeldag van de Bundesliga een overwinning nodig heeft tegen Bayern München om een plaats in de top vier veilig te stellen.

Als Eintracht Frankfurt in eigen stadion had gewonnen van Mainz, hadden die Adler op de laatste speeldag genoeg gehad aan een punt tegen Bayern. Der Rekordmeister heeft volgende week aan een punt genoeg om kampioen te worden, waardoor een salonremise in het duel tussen Bayern en Eintracht Frankfurt voor de hand lag. Dat de huidige nummer zes van de Bundesliga op de laatste speeldag moet winnen van Bayern om een kans te hebben op een Champions League-ticket, betekent goed nieuws voor Borussia Dortmund.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayern München 33 23 6 4 52 75 2 Borussia Dortmund 33 22 7 4 35 73 3 RB Leipzig 33 19 9 5 35 66 4 Borussia Mönchengladbach 33 16 7 10 15 55 5 Bayer Leverkusen 33 17 4 12 13 55 6 Eintracht Frankfurt 33 15 9 9 16 54 7 VfL Wolfsburg 33 15 7 11 5 52 8 TSG Hoffenheim 33 13 12 8 20 51 9 Werder Bremen 33 13 11 9 8 50 10 Hertha BSC 33 11 10 12 -4 43 11 Fortuna Düsseldorf 33 12 5 16 -17 41 12 FSV Mainz 05 33 11 7 15 -13 40 13 SC Freiburg 33 7 12 14 -19 33 14 FC Augsburg 33 8 8 17 -13 32 15 Schalke 04 33 8 8 17 -18 32 16 VfB Stuttgart 33 7 6 20 -38 27 17 Hannover 96 33 5 6 22 -39 21 18 1. FC Nürnberg 33 3 10 20 -38 19

Die Borussen hebben momenteel een achterstand van twee punten op koploper Bayern en gaan op de laatste speeldag op bezoek bij Borussia Mönchengladbach. Bosz zal hopen dat Bayern weet te winnen van Eintracht Frankfurt, want dat zou betekenen dat zijn Bayer Leverkusen de mogelijkheid krijgt om in de top vier terecht te komen. Die Werkself zullen dan in ieder geval moeten winnen op bezoek bij Hertha BSC, terwijl men tegelijkertijd moet hopen op een resultaat van Borussia Dortmund tegen de huidige nummer vier Borussia Mönchengladbach.

Mainz, waar Boëtius negentig minuten binnen de lijnen stond, rekende kort na rust in een tijdsbestek van vier minuten af met Eintracht Frankfurt, waar Jonathan de Guzman als invaller in het veld kwam. Jean-Philippe Mateta speelde zich na 53 minuten spelen vrij in het strafschopgebied en bediende Anthony Ujah, die oog in oog met Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp geen fout maakte. Vier minuten later was Ujah andermaal trefzeker, deze keer op aangeven van Jean-Philippe Gbamin. Tussen twee verdedigers van de thuisploeg in werkte hij de bal tegen de touwen. In het restant van de wedstrijd kwam de voorsprong van Mainz niet meer in gevaar, waardoor de strijd om plek vier in de Bundesliga volledig open ligt.