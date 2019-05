Ajax-spelers vieren feest op social media: ‘Geen club kan ons evenaren’

Ajax kroonde zich zondagmiddag met een 4-1 overwinning op FC Utrecht officieus tot landskampioen van Nederland. De spelers van de Amsterdamse club nemen via social media alvast een voorschot op het 34ste landskampioenschap in de clubhistorie. "Er is geen club die ons kan evenaren", schrijft onder meer Dani de Wit.