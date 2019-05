Felle discussie over Ajax bij Rondo: ‘Je kunt mijn Twitter erop nakijken’

Ajax heeft zich zondag goed hersteld van de midweekse dreun in de halve finale van de Champions League. Dankzij een 4-1 zege op FC Utrecht kunnen de Amsterdammers de landstitel alleen in theorie nog mislopen. Bij praatprogramma Rondo werd zondagavond geconcludeerd dat Ajax de terechte kampioen is, maar werd ook uitgebreid teruggeblikt op de uitschakeling door Tottenham Hotspur. Er ontstond een felle discussie aan tafel, met name tussen Youri Mulder en Aad de Mos.

Ajax kwam zondag tegen Utrecht razendsnel op achterstand. Mario Been moest na het doelpunt van Othman Boussaid terugdenken aan de wedstrijd van woensdag. "Er stonden weer te veel mensen stonden voor de bal. Joël Veltman stond rechtsbuiten en ze schoven niet goed door met Daley Blind. Dan kom je met 1-0 achter", aldus Been. Presentator Jack van Gelder merkte op dat de naïviteit 'zo nu en dan' toeslaat bij Ajax. "Niet zo nu en dan", counterde Kieft. "Juist op het moment suprême van het seizoen, waarin je de Champions League-finale in handen hebt."

"Dan laat je het echt glippen en dat komt door jezelf. Het komt niet omdat je in de laatste minuut een doelpunt tegen krijgt, maar omdat je bij een voorsprong van drie doelpunten veel te avontuurlijk blijft voetballen", oordeelde Kieft. Mulder was het daar niet mee eens en vindt dat Ajax juist een aanvallende spelopvatting moet hebben, tegen wie het ook speelt. "In de eerste wedstrijd tegen Tottenham zijn ze juist meer verdedigend gaan spelen. In de tweede wedstrijd hebben ze ook verdedigend gewisseld. Je kunt wel zeggen dat ze realistischer of verdedigend moeten spelen, maar volgens mij moeten ze dat juist niet doen."



Mulder erkende dat het niet slim was van Daley Blind en Matthijs de Ligt om allebei naar voren te gaan bij een aanvallende vrije trap; in de counter maakte Tottenham er daarna 2-1 van. “Dan moet je inderdaad één speler achterin laten. Maar in je gewone spelopvatting moet je uitgaan van je kracht.” Tafelgast Aad de Mos stelde vervolgens dat Ajax een 'structureel' probleem heeft: als de ploeg een grote voorsprong verdedigt, en de tegenstander vol op de aanval gaat spelen, krijgen de Amsterdammers het moeilijk. Hij haalt de wedstrijden tegen Schalke 04 en Olympique Lyon in het Europa League-seizoen 2016/17 aan om zijn punt kracht bij te zetten.

"Ze kregen er toen vier tegen. En tegen Feyenoord werd het 6-2", verwees De Mos naar een recenter duel. "Als een ploeg power play gaat spelen, moet je een plan B hebben. Tegen Schalke bracht Bosz Justin Kluivert in; nu werd Daley Sinkgraven ingebracht. Je kunt mijn Twitter erop nakijken: ik zei dat het hetzelfde zou worden als tegen Schalke." Mulder leek zich een beetje te ergeren aan die opmerking. "Goed dat je het goed voorspeld hebt, Aad. Maar ze moeten niet doen wat jij zegt dat ze moeten doen. Ze moeten bij hun eigen spel blijven en dat hebben ze in de eerste wedstrijd niet gedaan. Tottenham speelt power play, maar als een van die twee ballen van Hakim Ziyech erin gaat, dan gaan ze gewoon door." Nadat De Mos reageerde met 'maar jij bent geen trainer geweest, die ballen gaan er niet in', zei Mulder tot slot dat hij wel degelijk assistent-trainer is geweest. "Bij FC Twente weliswaar."