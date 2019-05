‘Angstige’ sfeer in ArenA: ‘Ik heb beter gezien, met bravoure en bluf’

Ajax kroonde zich zondagmiddag met een 4-1 overwinning op FC Utrecht officieus tot landskampioen van Nederland. Ronald de Boer was aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en erkent dat het Amsterdamse publiek aanvankelijk gespannen was.

Ajax werd midweeks op dramatische wijze door Tottenham Hotspur uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League. De uitschakeling was voor de ploeg van Erik ten Hag een forse domper en kwam ook hard aan bij de fans. "De sfeer in de Johan Cruijff ArenA was goed, maar ook een beetje angstig", laat De Boer zondagavond weten bij FOX Sports.

"Ik denk dat het publiek zich afvroeg of de spelers zich mentaal over de nederlaag tegen Tottenham heen hadden gezet. De sfeer was een beetje voorzichtig", vervolgt de oud-middenvelder annex analist. "De fans wilden de spelers wel steunen, maar ik heb het wel eens beter gezien, met bravoure en een soort Amsterdamse bluf. Dat gevoel had ik niet. Pas na de 2-1 ging het los.”

Presentator Toine van Peperstraten merkt op dat Ajax na de uitschakeling tegen Tottenham nog juist werd toegejuicht door de eigen fans. "Daarna kwam echter het besef dat je het nú moest afmaken", repliceert De Boer. "Dit was een cruciale wedstrijd. Mensen waren toch benieuwd of het wel goed zou gaan. Die spanning was er een beetje, maar na de 2-1 was het een gekkenhuis."