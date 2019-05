Ajacied negeert ‘warme’ Bacardi: ‘Niet te zuipen, dat moet woensdag beter’

Ajax heeft de landstitel zo goed als binnen. De Amsterdammers wonnen zondag overtuigend van FC Utrecht (4-1), terwijl concurrent PSV ten onder ging tegen AZ (1-0). PSV staat nu drie punten achter, terwijl Ajax veertien doelpunten in het voordeel is. Klaas-Jan Huntelaar weet door de gang van zaken dat hij voor het eerst landskampioen gaat worden.

“Het verschil qua doelsaldo is nu zo groot, dat je er nu wel bent. Je kunt het niet meer weggeven”, zegt Huntelaar na afloop van de overwinning in gesprek met FOX Sports. De spits is blij dat hij in de zomer van 2017 terugkeerde naar Nederland en zich aansloot bij Ajax. “Natuurlijk kwam ik ook voor andere prijzen, maar de titel was het belangrijkst.”

“Voor de club, maar ook voor mezelf. Daarvoor kom je en nu hebben we het gered.” Huntelaar pakt nu voor het eerst in zijn lange carrière de landstitel. “Bij Real Madrid liep het op dat moment dat ik kwam niet, daarna (bij AC Milan, red.) ook niet en bij Schalke 04 werd het ook lastig met Bayern München en Borussia Dortmund”, aldus Huntelaar, die met Ajax komende woensdag tegen De Graafschap de titel moet binnenslepen.

Veel fans van Ajax vieren al een feestje vanwege de naderende titel. Na afloop kreeg Huntelaar een fles Bacardi toegeworpen door sommige supporters, maar Huntelaar weigerde het feestje mee te vieren. “Ik zag het flesje al komen, hij belandde precies voor mijn voeten. Maar hij was warm, dus niet te zuipen. Dat moet woensdag beter”, lacht de veteraan.