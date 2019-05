Premier League kent voor het eerst sinds 1999 drie topscorers

De Premier League kent dit seizoen voor het eerst sinds 1999 drie gedeelde topscorers. Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang en Mohamed Salah eindigen het seizoen allemaal met 22 doelpunten en moeten de Gouden Schoen daarom delen. De Premier League hanteert geen andere criteria om tot een oordeel te komen, zoals het aantal assists of speelminuten.

Liverpool won zondag met 2-0 van Wolverhampton Wanderers, dankzij twee doelpunten van Mané. Het was niet genoeg voor de landstitel, maar de Senegalees kwam wel op gelijke hoogte met ploeggenoot Salah. Namens Arsenal kwam Pierre-Emerick Aubameyang tweemaal tot scoren in de uitwedstrijd tegen Burnley (1-3), waardoor drie spelers bovenaan eindigen. In het seizoen 1998/99 waren dat Jimmy Floyd Hasselbaink (Leeds United), Michael Owen (Liverpool) en Dwight Yorke (Manchester United) met ieder achttien treffers.

Salah verzorgde dit seizoen acht assists. Aubameyang bereidde vijf doelpunten voor; Mané slechts een. Salah stond dit seizoen 3261 minuten op het veld; Mané 3086 minuten en Aubameyang 2731 minuten. Achter het drietal eindigt Sergio Agüero van landskampioen Manchester City met 21 treffers. Daarna volgen Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Raheem Sterling (Manchester City) met zeventien, terwijl Eden Hazard (Chelsea) en Jamie Vardy (Leicester City) er zestien maakten.