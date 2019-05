‘De spelers moeten het entreegeld terugbetalen aan de supporters’

Heracles Almelo leed zondagmiddag een spectaculaire nederlaag tegen Excelsior. De Almeloërs kwamen in eigen stadion op een 4-2 voorsprong, maar verloren uiteindelijk met 4-5 door twee treffers in de absolute slotfase. Frank Wormuth, trainer van Heracles, noemt dat ‘ongelofelijk’ en is na afloop woest op zijn ploeg.

“Echt gestoord en ongelooflijk. Soms zie je als trainer je team spelen en denk je: wat gebeurt hier? Het beste is om nu even niets te zeggen en er een nachtje over te slapen”, zegt Wormuth in gesprek met RTV Oost. “De spelers moeten het entreegeld terugbetalen aan de supporters. Het is echt ongelooflijk, want je kunt niet zo spelen. Met alle respect voor Excelsior, maar dat is niet het beste team die hier gespeeld heeft. We hebben niet ons niveau gehaald.”

“Soms moet je niet naar redenen zoeken”, vervolgt de Duitse oefenmeester zijn verhaal. Heracles neemt het komende woensdag in de laatste speelronde van de Eredivisie op tegen PSV en heeft zich reeds verzekerd van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. “Er was geen goede houding op het veld en de enige reden die ik me kan bedenken is dat er veel druk was. Dan moet je een ander beroep kiezen en taxichauffeur worden. Dit is voetbal dus dan moet je met druk om kunnen gaan. Werken en leven als een prof.”

“Deze spelers kunnen niet omgaan met een pauze, dat zag je na de winterstop en na interlandperiodes ook. We hebben in deze wedstrijd een sterke fase gekend, maar je kan geen wedstrijden winnen als je maar vijftien of twintig minuten goed speelt”, aldus Wormuth. Met een felicitatie met plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal kan de oefenmeester niks. “Daar heb ik nu geen belangstelling voor.”