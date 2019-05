Liverpool ziet Man City titel pakken ondanks dubbelslag Sadio Mané

Liverpool heeft zondagmiddag een zege geboekt tegen Wolverhampton Wanderers (2-0), maar the Reds konden na het laatste fluitsignaal niet juichen. Concurrent Manchester City won tegelijkertijd namelijk met 1-4 van Brighton & Hove Albion en mag zich kampioen van Engeland noemen. Liverpool moest hopen op een misstap van de ploeg van Josep Guardiola om de eerste positie in de Premier League over te nemen, maar the Citizens faalden niet.

Jürgen Klopp had onder meer een basisplaats ingeruimd voor Georginio Wijnaldum, die afgelopen woensdag bij de overwinning van Liverpool op Barcelona in de Champions League (4-0) nog op de bank begon. Met de Nederlander op het veld ging Liverpool voortvarend van start. Na ruim een kwartier spelen brak Sadio Mané de ban. De aanvaller profiteerde van een vlotlopende aanval vanaf de rechterkant.

Nadat Mané de bal had afgespeeld aan Jordan Henderson, begaf de aanvaller zich in het strafschopgebied. Na een mooie combinatie tussen Henderson en Trent Alexander-Arnold kon Mané van dichtbij de 1-0 binnentikken na een puike voorzet van de back. Liverpool domineerde het spel en kwam ook vaak gevaarlijk uit de hoek, maar de bezoekers konden lange tijd de schade beperken tot een tegentreffer.

Tien minuten voor tijd wist Liverpool pas afstand te nemen van Wolverhampton Wanderers en wederom waren het Alexander-Arnold en Mané die het deden voor the Reds. De back, die zijn zeventiende assist van het seizoen leverde, zag de Senegalees vrijlopen en bediende zijn teamgenoot op maat: 2-0. Onder anderen Virgil van Dijk had de kans om de score verder uit te breiden, maar poging van de verdediger belandde op het aluminium.