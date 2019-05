Manchester City houdt het hoofd koel en prolongeert landstitel

Manchester City is opnieuw landskampioen van Engeland. De ploeg van manager Josep Guardiola won zondagmiddag op de laatste speeldag van het Premier League-seizoen met 1-4 van Brighton & Hove Albion en eindigt de competitie zo met 98 punten uit 38 wedstrijden als nummer één. Het betekent voor the Citizens de tweede landstitel op rij. Achtervolger Liverpool zegevierde tegelijkertijd op eigen veld met 2-0 over Wolverhampton Wanderers, maar eindigt uiteindelijk met 97 punten als tweede.

Kevin De Bruyne en Leroy Sané begonnen bij City op de reservebank; aan de kant van de thuisploeg verscheen Alireza Jahanbakhsh aan de aftrap, zat Jürgen Locadia op de bank en ontbrak Davy Pröpper vanwege blessureleed in de wedstrijdselectie. Brighton had weinig meer op voor te spelen, maar verkocht zijn huid voor eigen publiek duur en nam na 27 minuten voetballen verrassend de leiding. Glenn Murray dook na een hoekschop van Pascal Gross op bij de eerste paal en kopte hard de 1-0 tegen de touwen.

City beleefde zo een valse start, maar de formatie van Guardiola had amper een minuut nodig om langszij te komen. David Silva verlengde een inspeelpass van Aymeric Laporte met de hak, waarna Sergio Agüero door de benen van doelman Matt Ryan heen raak schoot: 1-1. Het bezoek uit Manchester pakte vervolgens onmiddellijk door en wist nog in de eerste helft op voorsprong te komen. Riyad Mahrez bracht de bal uit een hoekschop in de doelmond van Brighton, waarna Laporte geheel vrijstaand kon binnen knikken.

De formatie van Guardiola bleef in de tweede helft domineren, maar doordat een nieuwe treffer uitbleef in het eerste kwartier na rust, bleef de spanning enorm. City hield het hoofd echter koel en wist zijn voordelige marge na 63 minuten alsnog te verdubbelen. Mahrez speelde een verdediger van Brighton fraai uit en vond uiteindelijk vanaf ongeveer twintig meter de bovenhoek. Het slotakkoord was daarna voor Ilkay Gündogan: de Duitse middenvelder benutte een kwartier voor tijd vanaf ongeveer 25 meter een vrije trap en zorgde zo voor definitieve beslissing in de wedstrijd.