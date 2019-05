Luuk de Jong: ‘Feliciteren? Veertien doelpunten gaat nooit meer gebeuren’

PSV verloor zondagmiddag met 0-1 van AZ, terwijl Ajax tegelijkertijd met 4-1 won van FC Utrecht. Zodoende staan de Amsterdammers drie punten voor op PSV, terwijl de formatie van Erik ten Hag een veel beter doelsaldo heeft (+14 goals ten opzichte van PSV). Luuk de Jong beseft dat Ajax niet meer te achterhalen is.

Woensdag wacht speelronde 34, waarin Ajax het opneemt tegen De Graafschap in Doetinchem. PSV speelt tegelijkertijd in eigen huis tegen Heracles Almelo. De Jong, die zondag op met middenveld speelde, erkent dat Ajax de nieuwe landskampioen is. “Feliciteren? Veertien doelpunten gaat nooit meer gebeuren”, zegt De Jong na afloop.

“Je kunt wel zeggen dat ze zo goed als zeker kampioen zijn, ja”, vervolgt de aanvaller tegenover FOX Sports. “Dit heb je aan jezelf te danken. De eerste helft was slordig. We krijgen wel een paar goede kansen, maar die gaan er dan net niet in. Die 1-0 is ook slordig, klopt. Het is een beetje tekenend voor vandaag", stelt hij over de tegentreffer van Guus Til.

“Dat we niet vast genoeg waren, te veel balverlies hadden. Ook bij die goal gebeurde dat”, aldus De Jong, die PSV zag vechten, net als het gehele seizoen. “Er waren te veel wedstrijden waarin we te slordig waren. We doen er dan alles aan. Het was niet altijd even goed, maar we hebben zeker wel altijd gevochten met z'n allen. Dat kan je ons niet verwijten. Helaas is dat niet genoeg vandaag.”