FC Groningen pakt cruciale punten; horrorafscheid voor Stam en Boer

FC Groningen heeft zondag een levensgrote stap gezet richting kwalificatie voor de play-offs om Europees voetbal. Via een 3-0 zege op Fortuna Sittard profiteerden de noorderlingen optimaal van de 2-3 nederlaag die Willem II tegelijkertijd leed tegen FC Emmen. Groningen neemt de achtste plaats over en heeft nu een punt meer dan Willem II. Elders boekte VVV-Venlo een 2-4 zege op PEC Zwolle dankzij een hattrick van Peniel Mlapa. Het betekende een pijnlijke laatste thuiswedstrijd voor trainer Jaap Stam en doelman Diederik Boer.

FC Groningen - Fortuna Sittard 3-0

Om kans te houden op het bereiken van de play-offs, moest Groningen zelf in ieder geval winnen. De ploeg van Danny Buijs verloor de laatste twee duels en wist aanvankelijk ook geen grote indruk te maken tegen Fortuna. Groningen zocht weliswaar de aanval en kwam er af en toe doorheen via de flanken, maar in de afrondende fase ging het samenspel vaak mis. Zes minuten voor rust kwam de thuisploeg toch op voorsprong. Aan de rechterflank gaf Mimoun Mahi de bal mee aan Deyovaisio Zeefuik, die Paul Gladon met een uitstekende voorzet in staat stelde om raak te koppen bij de tweede paal.

In de tweede helft trok Groningen de wedstrijd definitief naar zich toe. Mahi schoot oog in oog met Alexei Koselev tegen de keeper aan, maar Ritsu Doan wist de keeper op prachtige wijze te verschalken. Vanaf een meter of 25 kegelde hij de bal via de onderkant van de lat binnen. Groningen zocht naar de 3-0; van dichtbij schoot Mahi over het doel. Aan de overzijde voorkwam Tim Handwerker de 2-1 met een briljante actie: nadat doelman Sergio Padt werd omspeeld door Andrija Balic, bleef Handwerker op de lijn staan en blokkeerde hij de bal als een ware keeper. In de blessuretijd maakte Samir Memisevic er 3-0 van en bepaalde hij de eindstand.

PEC Zwolle - VVV-Venlo 2-4

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden erelid en bekende vrijwilliger Bertus van der Weerd begon VVV sterk. In de eerste vijf minuten moest Diederik Boer, die afscheid nam van het thuispubliek, zich al tweemaal onderscheiden. Oog in oog met Mlapa trok de doelman aan het langste eind, waarna hij ook Jay-Roy Grot het scoren belette. PEC wist zelf niet veel gevaar te stichten, maar kwam enkele minuten voor de rust toch op voorsprong. VVV wist een hoekschop niet weg te werken, waarna Lennart Thy zijn oude club pijn deed.

PEC nam de voorsprong mee de rust in, maar aan de hand van Mlapa kantelde VVV de wedstrijd na de rust. De Togolees profiteerde van knullig balverlies van Vito van Crooij en kopte drie minuten daarna raak uit een corner. Tussendoor was Boer opnieuw als winnaar uit een één-op-één-situatie met Grot gekomen, maar de afzwaaiende keeper ging daarna flink in de fout. Van aanzienlijke afstand probeerde Van Ooijen het en liet Boer de bal glippen: 1-3. Mlapa wist zijn hattrick zeventien minuten voor tijd te completeren en maakte daarmee zijn vijftiende treffer van het seizoen. Het laatste woord was aan Stanley Elbers: 2-4.