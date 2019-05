Ajax is officieus landskampioen na ruime overwinning op FC Utrecht

Ajax kan zich opmaken voor het 34ste landskampioen in de Eredivisie. De koploper won zondagmiddag op de voorlaatste speelronde in eigen huis met 4-1 van FC Utrecht en zag titelconcurrent PSV tegelijkertijd met 1-0 verliezen op bezoek bij AZ. Daardoor gaat het elftal van trainer Erik ten Hag de laatste speelronde van het seizoen in met een voorsprong van drie punten op PSV en een beduidend beter doelsaldo (+84 tegenover +70). Ajax besluit het Eredivisie-seizoen woensdagavond met een uitwedstrijd tegen De Graafschap, terwijl PSV op eigen veld Heracles Almelo zal ontmoeten.

Ajax herstelde zich zo kranig van de midweekse uitschakeling in de halve finales van de Champions League door Tottenham Hotspur. De Amsterdammers kenden aanvankelijk echter een absolute horrorstart, want Utrecht nam al na 36 seconden voetballen verrassend de leiding in de Johan Cruijff ArenA. Matthijs de Ligt won na een lange bal van doelman David Jensen weliswaar het kopduel van Sander van de Streek, maar daardoor kon Othman Boussaid op links worden weggestoken door Gyrano Kerk. De jonge aanvaller dribbelde het strafschopgebied binnen en gaf André Onana vervolgens uit een lastige hoek het nakijken met een laag schot: 0-1. Het antwoord van Ajax volgde bijna onmiddellijk, maar een poging van Dusan Tadic scheerde rakelings voorbij het doel.

Na een klein kwartier volgde alsnog de gelijkmaker. Donny van de Beek werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Hakim Ziyech, waarna de middenvelder aan de Huntelaar de kans bood om van dichtbij de 1-1 aan te tekenen. Ajax voerde de druk daarna op en claimde halverwege de eerste helft tevergeefs een strafschop, nadat Frenkie de Jong in de zestien aan het shirt was getrokken. Even later dook Jenssen een vrije trap van Ziyech uit de benedenhoek en liet Huntelaar een lastige kopkans onbenut. Ajax had betrekkelijk weinig meer te duchten van Utrecht en wist in de blessuretijd van de eerste helft uiteindelijk op voorsprong te komen, via een rake kopbal van Van de Beek op aangeven van Tadic.

Na de onderbreking was de eerste mogelijkheid voor de bezoekers uit Utrecht: Sean Klaiber dwong Onana van afstand tot een redding. Even later combineerde Noussair Mazraoui fraai met Ziyech, maar de middenvelder schoot vervolgens op de vuisten van Jenssen. Ajax maakte nadrukkelijk jacht op een derde treffer en stapelde kans op kans. Zo kopte Van de Beek geheel vrijstaand recht op Jenssen, terwijl Huntelaar de bal in kansrijke positie niet lekker raakte met de hak.

Ajax had zo de overhand, maar moest uiteraard waakzaam blijven voor de spaarzame tegenaanvallen van Utrecht. Ten Hag besloot achttien minuten voor tijd voor het eerst te wisselen: Mazraoui, die als controlerende middenvelder aan de wedstrijd was begonnen, werd naar de kant gehaald ten faveure van de gepasseerde Lasse Schöne. De Johan Cruijff ArenA keek ademloos toe, maar kon een kwartier voor tijd alsnog de bevrijdende 3-1 vieren. Een hoekschop van Schöne werd met het hoofd verlengd door Huntelaar, waarna Tadic van dichtbij binnen werkte. De Serviër bepaalde daarna vanaf de strafschopstip de eindstand, nadat Ziyech was gevloerd door Rico Strieder.