Perez kan oren niet geloven na suggestie over nieuwe club Van de Beek: ‘Echt?!’

Ajax kende zondagmiddag op de voorlaatste speeldag van het seizoen een valse start tegen FC Utrecht, maar leidde halverwege toch met 2-1. Donny van de Beek is in de studio van FOX Sports voorlopig de bewierookte man.

Nadat Ajax op achterstand was gekomen door een vroeg doelpunt van Othman Boussaid, leverde Van de Beek de assist af op de gelijkmaker van Klaas-Jan Huntelaar. Op slag van rust tekende de middenvelder zelf voor de 2-1. "Hij is van grote waarde gebleken voor Ajax en heeft belangrijke doelpunten gemaakt in de Champions League. Dat telt Europees mee natuurlijk", zegt oud-voetballer Marciano Vink.

"Ik denk dat hij echt toe is aan een hele mooie, grote club. In mijn optiek zou hij makkelijk passen bij Real Madrid. Ik zou hem daar wil willen zien", vervolgt Vink, die zelf in het verleden meer dan 100 wedstrijden voor Ajax speelde. "Real Madrid speelt veel op de helft van de tegenstander. Hij heeft een neusje voor de goal. En daar schort het bij Real Madrid wel heel erg aan. Ik zie het wel: Hazard die de bal steekt op Van de Beek."

Collega-analist Kenneth Perez kan zijn oren amper geloven na de suggestie van Vink. "Echt waar?!", reageert De Deen gevat. Arnold Bruggink stelt dat 'je geneigd bent om te zeggen dat dit voor Van de Beek het moment is om de stap te maken'. "Met het vertrek van Frenkie de Jong en het naderende vertrek van Matthijs de Ligt is het maar de vraag wat voor seizoen Ajax volgend seizoen zal doormaken. "