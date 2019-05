Van Bommel: ‘Kans is groot dat we kampioen worden als we twee keer winnen’

PSV bezet met nog twee wedstrijden te gaan de tweede plek in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan op punten gelijk met koploper Ajax, maar hebben door een slechter doelsaldo wel de mindere papieren voor het landskampioenschap in handen. Trainer Mark van Bommel neemt het met zijn ploeg zondagmiddag op tegen AZ, terwijl woensdagavond Heracles Almelo de tegenstander is. Ajax treft FC Utrecht en De Graafschap nog en Van Bommel denkt dat de kans groot is dat PSV kampioen wordt als het zijn laatste twee duels weet te winnen.

“Of het vandaag of woensdag gebeurt maakt mij niet uit, als we aan het einde maar met die schaal staan”, verwijst hij in gesprek met FOX Sports naar eventueel puntverlies van Ajax. “Ik weet ook wel dat het niet vanzelfsprekend is als je zelf twee keer wint, maar die kans is wel heel groot.”

Van Bommel was vorig seizoen als trainer van PSV Onder-19 ook al verwikkeld in een titelstrijd, maar merkt dat er nu meer bij komt kijken. Zo heeft iedereen een mening klaarliggen als het even wat minder gaat: “Kijk, je moet je daar niets van aantrekken. Je hoort het en je leest het, maar als ik wat vind, dan zeg ik dat.”

“Of de mensen dat nou leuk vinden of niet. Maar ik kan dat wel onderbouwen. Ik ga niet zomaar wat roepen. Je kunt wel roepen dat het slecht is, of dat het er niet uitziet, maar vertel me dan eens even wat er slecht is. En zo praat ik ook met m’n spelers. Als ik iets in de pers zeg, dan probeer ik iets te zeggen waarover nagedacht is. Je moet niet zomaar lukraak iets roepen”, is hij duidelijk.