Erik ten Hag kent geen twijfel: ‘Daar ligt een kwetsbaarheid van FC Utrecht’

Ajax begint zondagmiddag met Noussair Mazraoui en Klaas-Jan Huntelaar in de basis tegen FC Utrecht. Mazraoui krijgt centraal op het middenveld de voorkeur boven Lasse Schöne, terwijl Huntelaar in de punt van de aanval de positie van Kasper Dolberg overneemt. Trainer Erik ten Hag heeft naar eigen zeggen niet lang hoeven nadenken over zijn opstelling.

De oefenmeester koos afgelopen woensdag in de verloren Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-3) op het middenveld nog voor Lasse Schöne, maar die is zondagmiddag gepasseerd ten faveure van Mazraoui. "We willen dynamiek op het middenveld. Daar ligt ook een kwetsbaarheid van FC Utrecht. Als je over hun middenveld heen kunt spelen, dan zijn er kansen", licht Ten Hag de basisplaats van Mazraoui toe voor de camera van FOX Sports.

Voorin kiest Ten Hag voor Huntelaar; tegen Tottenham Hotspur verscheen Dolberg nog aan de aftrappen. "We spelen nu op de helft van de tegenstander. Afgelopen woensdag verwachtte ik dat Tottenham ons zou terugdringen. Nu spelen we op de helft van de tegenstander", vervolgt de oefenmeester, die benadrukt dat Huntelaar 'de laatste wedstrijden goed heeft gespeeld'.

Ajax moet het wel stellen zonder David Neres, die nog altijd met fysieke klachten kampt. Ten Hag hoopt dat de Braziliaanse aanvaller er woensdagavond wel bij is de in laatste speelronde, tegen De Graafschap. "Hij is te zeer geblesseerd om op de bank te zitten of te spelen. We werken er met man en macht aan om hem voor woensdag fit te krijgen."