Perez ziet geheim wapen in titelrace: ‘Hij is heel erg geil voor de goal’

Kenneth Perez ziet in de laatste twee speelrondes van het Eredivisie-seizoen een belangrijke rol weggelegd voor Donyell Malen. De twintigjarig aanvaller van PSV zal zondagmiddag starten in de uitwedstrijd tegen AZ, onder meer doordat Hirving Lozano vanwege een blessure dit seizoen niet meer in actie kan komen.

Perez erkent zondag bij FOX Sports het belang van Lozano, maar de Deense analist is ook enthousiast over Malen. "Ik vind Lozano na de winterstop heel apart spelen, maar hij is wel heel belangrijk met de doelpunten die hij maakt. Hij voetbalt niet best, maar hij heeft wel zeventien doelpunten gemaakt."

"Maar ik vind Malen een heel groot talent", vervolgt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax. "Hij heeft in 800 minuten, ongeveer 9 wedstrijden, 9 doelpunten gemaakt. Hij is onwijs snel en dat combineert hij dan met goede loopacties. En hij is heel erg geil voor de goal: hij vindt scoren heel erg lekker. Natuurlijk is het zo dat alle spitsen dat vinden, maar sommige spitsen vinden het ook wel leuk om assists te geven.”

Perez benadrukt nog wel dat bepaalde zaken nog voor verbetering vatbaar zijn bij Malen, bijvoorbeeld zijn eerste aanname. "Maar dat komt allemaal wel goed", is de analist overtuigd. "Hij is pas negentien jaar (twintig in feite, red.) en hij is via een omweg bij PSV gekomen." Malen speelde tot de zomer van 2017 voor Arsenal, dat hem twee jaar eerder had weggeplukt uit de jeugd van Ajax.