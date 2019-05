AZ presenteert nieuw thuisshirt rondom thuiswedstrijd tegen PSV

De spelers van AZ dragen zondagmiddag tegen PSV het nieuwe thuisshirt voor volgend seizoen. Het tricot voor de voetbaljaargang 2019/20 werd zondag gepresenteerd via de officiële kanalen. De band met Alkmaar komt duidelijk naar voren in het AZ-shirt, want de burcht uit het stadswapen is goed zichtbaar. In de kraag is de vlag van de Noord-Hollandse stad verwerkt.

Voor AZ is het de laatste wedstrijd van dit seizoen op eigen veld. Woensdag volgt de seizoensafsluiter op bezoek bij Excelsior. Bij de nummer vier van de Eredivisie is Arne Slot met ingang van komend seizoen de technisch verantwoordelijke. De huidige assistent-trainer is de opvolger van John van den Brom, die een contract met FC Utrecht heeft ondertekend.