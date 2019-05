Kersverse kampioen wil stunten met komst Balotelli: ‘Hij is een goede vriend’

Lecce verzekerde zich afgelopen weekend van een terugkeer in de Serie A en daarmee zijn twee van de drie promovendi in de hoogste Italiaanse afdeling bekend. Brescia was een week eerder namelijk al zeker van een terugkeer op het hoogste niveau en vierde zaterdag, ondanks de 2-3 nederlaag tegen Benevento, voor eigen publiek het titelfeestje. Le Rondinelle (de Kleine Zwaluwen) mogen zich voor het eerst sinds het seizoen 2010/11 op gaan maken voor Serie A-voetbal en dromen ervan om dat volgend seizoen met Mario Balotelli als nieuwe blikvanger in de gelederen te doen.

Door Robin Bruggeman

Voor een relatief bescheiden club als Brescia kan er in het Stadio Mario Rigamonti terug worden gekeken op een kleurrijke geschiedenis, waarin een aantal grote spelers de clubkleuren verdedigden. De beste prestatie in de Serie A kwam bijvoorbeeld in het seizoen 2000/01 aan de hand van de legendarische Roberto Baggio, toen de Noord-Italianen zichzelf in de eindstand terugvonden op de achtste plaats. De Goddelijke Paardenstaart had er daarvoor al een rijke carrière opzitten bij clubs als Fiorentina, Juventus, AC Milan en Internazionale, waarmee hij onder meer twee Italiaanse landstitels en een UEFA Cup won. De Ballon d’Or-winnaar van 1993 kwam in 2000 in de herfst van zijn loopbaan naar Brescia en leidde de club in 2001 ook nog naar de finale van de Intertoto Cup, waarin Paris Saint-Germain op basis van uitdoelpunten uiteindelijk te sterk bleek.

Baggio speelde tijdens zijn periode in Lombardije samen met Josep Guardiola en de toen 24-jarige Luca Toni, terwijl halverwege de jaren negentig ook al twee opvallende voetballers het blauwe shirt met de witte V droegen. Gheorghe Hagi toog acht jaar voor de komst van Baggio naar Brescia toen zijn periode bij Real Madrid niet helemaal verliep zoals hij had gehoopt en twee jaar later stond Barcelona op de stoep om de Maradona van de Karpaten een nieuwe kans in de Spaanse top te bieden. Hagi liep tijdens zijn periode in Brescia net Andrea Pirlo mis, die in het nabijgelegen Flero werd geboren en de jeugdopleiding van de club doorliep. De flegmatieke middenvelder debuteerde in 1995 op zestienjarige leeftijd bij zijn jeugdliefde en hielp Brescia in 1997 aan promotie naar de Serie A. Een jaar later kaapte Inter de spelmaker weg en later zou hij ook nog de kleuren van onder meer AC Milan en Juventus verdedigen.

Degradatie en promotie

Brescia was in het laatste seizoen van Pirlo bij de club weer naar de Serie B gedegradeerd en in het decennium erna nog een aantal keer heen en weer gegaan tussen het eerste en tweede niveau. Het vooralsnog laatste seizoen op het hoogste niveau eindigde in 2011 op een negentiende positie en in de jaren erop kwam de club alleen in 2013 nog dicht bij een terugkeer in de Serie A. Livorno bleek toen in de halve finales van de play-offs te sterk, waarna I Biancazzurri opnieuw genoegen moesten nemen met een seizoen in de Serie B. In de huidige voetbaljaargang vielen de puzzelstukjes onder leiding van trainer Eugenio Corini echter wel op de juiste plek en de club heeft vanaf begin februari bijna onafgebroken bovenaan gestaan.

Onder meer Josep Guardiola, Roberto Pirlo en Andrea Pirlo droegen in het verleden het shirt van Brescia.

Corini kon dit seizoen beschikken over een uitgebalanceerde selectie, die voor een flink deel werd samengesteld door voorzitter Massimo Cellino. De zakenman was in het verleden al de baas bij Cagliari en Leeds United en zit sinds 2017 achter de knoppen bij Brescia. Met Alfredo Donnarumma, geen familie van de AC Milan-doelmannen Gianluigi en Antonio, deed Cellino afgelopen zomer voor bijna twee miljoen euro een grote aankoop en de komst van de bomber bleek een schot in de roos. Donnarumma speelde vorig seizoen met 21 doelpunten in 38 wedstrijden al een grote rol in de promotie van Empoli, maar de Toscanen besloten de spits tot zijn grote teleurstelling niet mee te nemen naar de Serie A. Donnarumma zat echter niet bij de pakken neer een vuurde ook Brescia met 25 goals in 32 optredens naar de hoogste afdeling en de 28-jarige goalgetter, in het verleden actief bij clubs als Catania, Pescara, Teramo en Salernitana, lijkt zich dan toch eindelijk op te mogen gaan maken voor zijn debuut op het hoogste niveau.

Het kampioenschap van Brescia voelde voor Donnarumma dan ook als een persoonlijke genoegdoening: “Ik heb altijd geloof gehouden in dit project en in deze mensen, dus ik ben blij voor mezelf en voor de fans. Er was teleurstelling aan het begin, maar we hebben het enthousiasme terug weten te brengen en ik ben nu gelukkig. Ik neem terug wat er van me afgepakt is. Ik wil deze promotie vieren omdat ik hem verdiend heb”, was zijn reactie voor de camera van DAZN een week geleden. Donnarumma werd in de aanval ondersteund door de in januari voor negen ton definitief van Hellas Verona overgenomen Ernesto Torregrossa, terwijl ook de twee zelfopgeleide talenten Andrea Cistana en Sandro Tonali veel aandacht trokken. De 22-jarige Cistana was dit seizoen de rots in de branding in de verdediging en de pas 19-jarige Tonali is misschien wel het meest besproken talent van Italië.

‘De nieuwe Pirlo’

De middenvelder, die vanwege zijn uiterlijk, speelstijl en de club waar hij zijn opleiding genoot ook wel ‘de nieuwe Andrea Pirlo’ wordt genoemd, werd in november van het afgelopen jaar al eens door bondscoach Roberto Mancini bij de Italiaanse nationale ploeg gehaald en staat op het lijstje bij veel grote Europese clubs. In eigen land wordt het talent nadrukkelijk in verband gebracht met Internazionale, Juventus, AC Milan en AS Roma, terwijl het Chelsea van Maurizio Sarri en het Liverpool van Jürgen Klopp vanuit Engeland eveneens op een deal met Brescia zouden loeren. Voorzitter Cellino is echter niet van plan om afscheid te nemen van zijn groeibriljant, zo liet hij vorige week in duidelijke bewoordingen optekenen door Radio Rai: “Tonali moet groeien en Brescia is de beste plek voor hem om dat te doen. Met wie ik hem het liefst vergelijk? Hij herinnert me aan Falcão (een Braziliaanse middenvelder die in de jaren tachtig uitkwam voor onder meer AS Roma, red.). Een complete speler, maar ook een beetje anders.”

Sandro Tonali geldt momenteel als het grootste talent van Brescia.

“Hij heeft het koelbloedige van een moordenaar, de glimlach van een kind en hij is pas negentien jaar oud. Hij is een mooie verrassing, een prachtige speler. Of ik hem wil verkopen? Het is zo moeilijk om goede spelers te vinden en het is niet mijn bedoeling om iemand op te geven en het team zo te verzwakken. We zijn na jaren weer terug in de Serie A en het herhalen van het in het verleden gemaakte fouten zou een vergissing zijn”, was hij duidelijk over de jongeling, die ondanks zijn leeftijd al meer dan vijftig wedstrijden in het eerste van Brescia heeft gespeeld. Tonali lijkt zelf, tot opluchting van Cellino, ook niet van plan om aankomende zomer al aan te sturen op een vertrek: “Het is mijn droom om voor het voetbal te leven. Ik geniet ervan en ik werk er met alle plezier keihard voor, maar ik weet ook dat ik het nu niet weg mag gooien: ik heb geen plan B. De promotie naar de Serie A zorgde voor de grootste emoties in mijn leven, na mijn oproep voor de nationale ploeg. Wat mijn toekomst ook inhoudt, ik zal de beslissing samen met de voorzitter nemen. Cellino is een goed mens. Hij weet wat de beste oplossing zal zijn voor mijn toekomst”, vertelde hij vorige week aan La Gazzetta dello Sport.

“Ik blijf hier ook met alle plezier. Misschien kan ik wel een Brescia-icoon worden. Ik heb verder geen voorkeur voor Inter, Juve, Milan of Roma, ik wil gewoon spelen. Er is van alles mogelijk, maar het voetbal waar ik van houd, wordt gespeeld in Italië. Mijn vader is een Milan-supporter, terwijl mijn moeder en broer fan zijn van Inter. Als kind was ik gek van de rossoneri-kleuren en Gennaro Gattuso was mijn idool”, vervolgde Tonali, die ook even op de vergelijking met Pirlo inging, zijn verhaal. “Daar denk ik niet aan. Ik ben een middenvelder, ik speel voor het team. Regista is ook een andere rol. Ik heb bijvoorbeeld ook niet de techniek die Marco Verratti of Stefano Sensi wel hebben: ik ben realistisch, niet bescheiden. Steven Gerrard was ook een dynamische regista en Luka Modric heeft een unieke stijl. Ik blijf met mijn beide benen op de grond staan. Ik weet dat ik hard en goed moet werken om sterker te worden, maar ik red me wel.”

‘Super Mario’

Cellino lijkt dus vastbesloten om met Tonali en Donnarumma de Serie A in te gaan en als het aan de preses ligt, krijgen zij volgend seizoen gezelschap van nog een bekende naam. Mario Balotelli werd 28 jaar geleden weliswaar geboren in de Siciliaanse hoofdstad Palermo als zoon van Ghanese immigranten, maar het gezin verhuisde toen de aanvaller twee jaar oud was naar Bagnolo Mella in de provincie Brescia. Een jaar later, toen zijn biologische ouders niet meer in staat waren om voor zijn medische zorg te betalen, werd hij geadopteerd door de in het acht kilometer boven Brescia woonachtige Silvia en Francesco Balotelli. Hoewel de 36-voudig international van Italië nooit de kleuren van de kersverse promovendus verdedigde, heeft hij wel altijd een band gevoeld met de stad en Balotelli was vorige week een van de eersten om de club via social media te feliciteren met de promotie. De spits, die een huis op tweehonderd meter afstand van het Stadio Mario Rigamonti bezit en veel vrienden heeft op de curva, liet in februari bovendien al eens doorschemeren ooit het shirt van Brescia te willen dragen: “Het Italiaanse voetbal is een beetje te tactisch en saai. Ik heb een terugkeer naar de Serie A in de afgelopen tijd niet echt overwogen, maar ik kan het feit dat ik mijn loopbaan graag bij Brescia af zou willen sluiten ook niet verbergen”, vertelde hij toen bij Queli che il Calcio.

Balotelli lijkt met zijn 28 jaar nog wat te jong om zijn carrière binnen de aankomende paar seizoenen af te sluiten, maar de voorwaarden voor een overstap naar de club uit de stad van zijn jeugd zijn aankomende zomer wel allemaal aanwezig. De spits beschikt bij Olympique Marseille over een aflopend contract en hoewel hij na zijn winterse komst van OGC Nice in een halfjaar tijd acht keer doel trof, kennen Les Olympiens wel een over het algemeen teleurstellend verlopend seizoen. De Zuid-Fransen bezetten momenteel de zesde positie in de Ligue 1 en lijken zich op te moeten gaan maken voor een jaar zonder Europees voetbal. De kans is dus aanwezig dat hij aan zal sturen op een vertrek en volgens de Corriere dello Sport sluit hij een overstap naar Brescia niet uit.

Om weer in beeld te komen bij bondscoach Mancini zou een terugkeer naar de Serie A eveneens op een goed moment komen en het salaris dat hij in het Stade Vélodrome opstrijkt vormt op dit moment het voornaamste obstakel. Balotelli verdient een salaris dat hem omgerekend op jaarbasis maar liefst vier miljoen oplevert en Brescia is niet in staat om hem een aanbieding te doen die hierbij in de buurt komt. ‘Super Mario’ zou zijn zaakwaarnemer Mino Raiola echter al hebben laten weten genoegen te willen nemen met een flinke loonsverlaging om voor zijn jeugdliefde te kunnen spelen en ook voorzitter Cellino liet een paar dagen geleden aan Tuttosport weten te dromen van een stunt: “Mario is een goede vriend en ook een goede jongen. Als zijn hoofd ernaar staat is hij een geweldige speler, daar valt verder weinig over te zeggen. Het spijt me dat we vaak meer aandacht hebben voor zijn gebreken dan voor zijn kwaliteiten, waarvan hij er veel heeft. Als hij kan accepteren wat wij hem te bieden hebben, is hij hier meer dan welkom.”