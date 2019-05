‘Ik zou nooit voor PSV of Ajax kunnen spelen, nog voor geen honderd miljoen’

Wouter Burger speelde pas twee wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, maar de achttienjarige middenvelder is vastberaden om door te breken in De Kuip. Burger doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en laat dit weekeinde in gesprek met ELF Voetbal weten dol te zijn op de Rotterdamse club.

Burger komt uit een echt Feyenoord-nest. "Mijn opa ging vroeger naar alle legendarische Europa Cup-wedstrijden. Hij heeft het doorgegeven aan mijn vader en moeder. Ze stonden samen jarenlang op de tribune. Van kleins af aan ben ik dus opgegroeid met Feyenoord. Die liefde is alleen maar sterker geworden sinds ik voor de club speel."

De liefde voor Feyenoord zit voor de jeugdinternational diep, erkent hij. "Ik zou bijvoorbeeld nooit voor PSV of Ajax kunnen spelen. Nog voor geen honderd miljoen. Mijn ouders zitten nog steeds elke week op de tribune, maar dan met kaarten van de club. Toen ik klein was hing mijn hele kamer vol met Feyenoord-posters, van Van Persie onder anderen."

Burger debuteerde begin dit seizoen in het Europa League-duel met Trencin in het eerste van Feyenoord en werd daarna door trainer Giovanni van Bronckhorst nog eens kort gebruik in het bekertoernooi tegen Gemert. Het vertrouwen in de jonge middenvelder lijkt echter groot bij Feyenoord: zijn contract loopt nog door tot medio 2023.