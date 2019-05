Kraay jr. schat vraagprijs op acht à tien miljoen: ‘We willen hem niet kwijt'

Het heeft er alle schijn van dat Michel Vlap zijn loopbaan na de zomerstop vervolgt bij Anderlecht. Het Laatste Nieuws meldde onlangs dat de aanvallende middenvelder van sc Heerenveen zelfs al een wedstrijd van de Belgische grootmacht heeft bijgewoond. Op de burelen van het Abe Lenstra Stadion wordt men echter nog niet zenuwachtig van de transfergeruchten rondom Vlap.

“Het is heel simpel, Vlap heeft een contract voor drie jaar”, zegt technisch manager Gerry Hamstra op stellige wijze bij De Tafel van Kees. De door Anderlecht begeerde speler moet ‘een heleboel’ kosten. “We hebben geen vraagprijs genoemd. Uberhaupt nog niet. Anderlecht is in de pers gekomen en daar hoef ik niet omheen te draaien. We hebben geen vraagprijs, want hij heeft nog een driejarig contract.”

Hans Kraay jr. denkt dat de vraagprijs van Heerenveen tussen de acht en tien miljoen euro

ligt. Hamstra op zijn beurt voelt er niets voor om exacte bedragen noemen. “Ik ben bezig met het elftal van volgend seizoen en daar heeft Michel een heel belangrijke rol in. Als je ook kijkt naar de doelpunten die hij maakt, dan is dat een jongen die je niet graag kwijt wilt raken.” Vlap staat op 16 doelpunten in 32 competitieduels namens de Friezen en kan zich in dat opzicht meten met Hakim Ziyech en Robin van Persie, die evenvaak scoorden.

De technisch eindverantwoordelijke van Heerenveen liet zich daarnaast ook uit over Sam Lammers, de van PSV gehuurde aanvaller. Verlenging van de huurovereenkomst met de club uit Eindhoven lijkt een onmogelijke opgave. “Het is lastig om Sam te houden. De kans dat we hem nog een keer kunnen huren is niet heel groot”, aldus Hamstra.