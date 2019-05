‘Je zou moeten gaan voor zes Engelse teams in de Champions League’

Granit Xhaka plaatste zich met Arsenal voor de finale van de Europa League, waarin Chelsea de opponent is. In de eindstrijd van de Champions League staan Liverpool en Tottenham Hotspur tegenover elkaar. De Engelse clubs domineren dit seizoen in Europa en de Zwitserse middenvelder is dan ook van mening dat de gehele top zes van de Premier League een rol van betekenis kan spelen in het miljardenbal.

“Vier clubs in de finale zegt alles over het niveau van de Premier League. We hopen dan ook dat we klaar zijn voor de finale”, laat Xhaka optekenen in de Engelse media. "Het niveau van de competitie ligt zo hoog, je zou moeten gaan voor zes Engelse teams in de Champions League. Er zijn in totaal maar vier ploegen die zich kunnen plaatsen voor de verschillende finales, we moeten daar vooral trots op zijn.”

Xhaka weet dat manager Unai Emery in zijn tijd bij Sevilla drie keer op rij de Europa League wist te veroveren en hoopt op een vierde triomf van de Spaanse coach. “Elke prijs is belangrijk, want plaatsing voor de Champions League staat op het spel. Natuurlijk hadden we liever via de Premier League kwalificatie afgedwongen, maar dat is geen realistische optie meer. We moeten ons nu vooral focussen op wat er over drie weken (de finale van de Europa League, red.) staat te gebeuren.”

De eindstrijd is in Baku en dat heeft al veel stof doen opwaaien. Ook het feit dat zowel Arsenal als Chelsea slechts zesduizend kaarten ontvangt voor de eigen aanhang. Xhaka houdt zich echter op de vlakte en richt zich vooral op de wedstrijd tegen de stadsgenoot. “Het is niet aan ons om daar over te oordelen. Het is een wedstrijd, een finale en het beste team wint. Het gaat niet om de locatie.” Arsenal staat woensdag 29 mei tegenover Chelsea en sluit deze zondag het seizoen af met een uitwedstrijd tegen Burnley.