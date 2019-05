Klopp telt zegeningen: ‘Ik had als nar voor de koning kunnen dansen’

Jürgen Klopp staat met Liverpool voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League en kan met zijn ploeg ook nog de Engelse landstitel veroveren, al begint Manchester City later deze zondag als koploper aan de slotdag in de Premier League. De Duitse manager telt vooral zijn zegeningen en weet maar al te goed dat hij zich in een bevoorrechte situatie bevindt.

“Ik ben echt gezegend om hier te mogen werken. Het is ongelooflijk”, trapt Klopp af in gesprek met de Daily Mirror. “Het merendeel van mijn collega’s bereikt namelijk nooit de finale van de Champions League. Het zijn allemaal geweldige trainers, maar ze hebben nooit met topkwaliteit mogen werken en weten dus niet wat het is om in de finale tegenover Bayern München of Real Madrid te staan.”

"Desondanks ben ik een heel normaal persoon", vervolgt de oefenmeester van the Reds zijn relaas. “Toegegeven, ik weet iets meer van voetbal af dan sommigen anderen. Dat is ook weer waar. Maar daarom ben ik niet gelijk beter dan een ander. Ik heb geluk, want vijfhonderd jaar geleden had die kennis mij niet verder geholpen. Ik had dan misschien wel als nar moeten dansen voor de koning, maar tegelijkertijd op straat geslapen.”

Klopp beseft dat veel mensen harder moeten werken voor een veel minder riant salaris. “Ik mag mij dan ook gelukkig prijzen dat mijn kwaliteiten toch ergens van pas komen. Daar sta ik elke dag bij stil, want ik ken coaches uit andere sporten die vijf keer harder werken en maar vier procent van mijn salaris overhouden.“ Liverpool ontvangt zondag Wolverhampton Wanderers, terwijl Manchester City op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion. Het onderlinge verschil bedraagt slechts een punt in het voordeel van the Citizens (95 om 94).