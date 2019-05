Zidane laat Bale opnieuw buiten wedstrijdselectie; breuk lijkt onafwendbaar

Gareth Bale lijkt bezig aan zijn laatste weken als speler van Real Madrid. De 29-jarige aanvaller is door trainer Zinédine Zidane voor de tweede keer op rij buiten de wedstrijdselectie gelaten. De Welshman zit niet bij de negentienkoppige selectie voor het duel met Real Sociedad (18.30 uur). Jonathan Barnett, zaakwaarnemer van Bale, noemt de uitsluiting van zijn cliënt ‘zonde’.

Bale ontbrak de laatste keer ook al in de wedstrijdselectie, toen Real Madrid tegen Villarreal speelde (3-2 winst). De wens om Bale komende zomer te verkopen zou volgens AS ten grondslag liggen aan het besluit van Zidane om hem niet op te nemen in de wedstrijdselectie. “Het is zonde dat Bale niet speelt”, reageert Barnett in gesprek met Goal. “Ik hoop dat hij kan blijven spelen voor Real Madrid, maar dat is aan Zidane. Hij maakt de beslissingen. Of dit een signaal is met oog op de transfermarkt? Dat moet je de trainer vragen.”

?? Our 19-man squad for our final #RMLiga away match of the season! #RMLiga pic.twitter.com/syOzYYTOUE — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) 11 mei 2019

Dit seizoen was Bale in alle competities goed voor veertien goals. Vorig seizoen was hij met twee goals in de finale van de Champions League tegen Liverpool nog van grote waarde voor zijn ploeg. Mede door blessureleed kwam hij deze voetbaljaargang minder aan spelen toe. Het seizoen van Real Madrid loopt op zichzelf al niet naar behoren. Door tegenvallende resultaten werden met Julen Lopetegui en Santiago Solari twee trainers ontslagen. Zidane werd aangesteld in maart en de Fransman lijkt uit te zijn op een breuk met de aanvaller, die in 2013 voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur. Het contract van Bale in Madrid loopt door tot medio 2022.

Een terugkeer naar de Premier League lonkt voor Bale. Hij wordt al geruime tijd gelinkt aan Manchester United, dat hem naar verluidt afgelopen zomer al naar Old Trafford wilde halen. Door de verkoop van Bale hoopt Real Madrid een aantal andere aankopen te financieren. Eden Hazard lijkt het belangrijkste doelwit voor komende zomer, terwijl ook de naam van Paul Pogba wordt genoemd in de wandelgangen.