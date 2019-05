Liverpool inspireerde Spurs tegen Ajax: ‘Een emotionele achtbaan’

De 4-0 overwinning van Liverpool op Barcelona in de halve finale van de Champions League heeft Tottenham Hotspur volgens Eric Dier geïnspireerd tegen Ajax. Na de 0-1 thuisnederlaag keek de Engelse topclub na 45 minuten spelen in Amsterdam tegen een 2-0 achterstand aan. Door drie goals van Lucas Moura in de tweede helft wonnen the Spurs met 2-3 en was kwalificatie voor de finale een feit. Dier bleef in de Johan Cruijff ArenA negentig minuten op de bank, maar was niet getreurd en vierde het feestje na afloop volop mee.

“We keken de eerste helft samen tijdens het avondeten. Vooral de manier waarop Liverpool in de tweede helft speelde was een inspiratie voor ons”, aldus de middenvelder in gesprek met the Guardian. “Het was ongelofelijk. Zij lieten de schoonheid van het voetbal zien en ik denk dat wij de dag daarna hetzelfde hebben gedaan.” Tottenham was na rust de bovenliggende partij in Amsterdam en dwong diep in blessuretijd de overwinning af. “In dit soort wedstrijden luistert je hoofd niet meer naar je lichaam. Je hart doet op dat moment het werk.”

“We waren zo ontzettend gefocust om ons de plaatsen, dat we in een soort van emotionele achtbaan terechtkwamen. Het doelpunt vlak voor tijd gaf een ongelofelijk gevoel aan iedereen die bij de club betrokken is. Het was een heel speciaal moment”, vervolgt Dier, die het feest op het veld vierde en in de kleedkamer het nummer Wonderwall van Oasis opzette. “Christian Eriksen vroeg me dat nummer op te zetten. Het is een geweldig nummer waarvan iedereen de tekst kent, dus het is een goede meezinger.”

De sfeer in de selectie van Tottenham is uitstekend en volgens Dier is dat grotendeels te danken aan manager Mauricio Pochettino. Mede door blessureleed komt Dier dit seizoen minder vaak aan spelen toe dan hem lief is, maar klagen doet hij niet. “Als je niet speelt ben je teleurgesteld, maar er komt een punt waarop je je ego opzij moet zetten en het team moet steunen. Je maakt deel uit van een groter geheel. Om de Champions League-finale te bereiken heb je iets groters nodig. Dat gaat verder dan elf of achttien spelers. De manager is daarin heel belangrijk. Hij heeft aan iedereen laten zien dat hij er voor ze is. We vertrouwen voor de volle honderd procent in hem. Dit is een kans die we misschien nooit meer krijgen.”