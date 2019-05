Keizer geeft 1-8 zege geen goed gevolg; eindklassering is al bekend

Sporting Portugal eindigt dit seizoen als derde in de Liga NOS. Het team van Marcel Keizer remiseerde zaterdagavond met 1-1 tegen nummer vijftien Tondela en zag een reeks van tien opeenvolgende overwinningen stranden. Met nog maar één wedstrijd te gaan kan Sporting de achterstand van vijf punten op nummer twee FC Porto niet meer goedmaken. Nummer vier SC Braga staat op tien punten afstand.

De derde plek betekent dat Sporting volgend seizoen instroomt in de groepsfase van de Europa League. Braga eindigt als vierde en gaat de derde voorronde van de Europa League in. Bovenin strijden Benfica en Porto om het landskampioenschap. Beide ploegen hebben nog twee wedstrijden voor de boeg en Benfica heeft op dit moment een voorsprong van twee punten. De kampioen gaat de groepsfase van de Champions League in, terwijl de nummer twee begint in de derde voorronde.

Keizer won eerder dit seizoen de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal, en kan op 25 mei ook beslag leggen op de Taça de Portugal. In de finale neemt Sporting het op tegen Porto. De Nederlandse oefenmeester kan zodoende terugkijken op een vrij succesvol seizoen, al kwam het puntenverlies tegen Tondela ongetwijfeld hard aan. Sporting was sinds eind februari al ongeslagen en maakte zondag nog indruk met een 1-8 overwinning op Belenenses.

Sporting kwam in de zesde minuut op voorsprong tegen Tondela. Bruno Fernandes benutte een strafschop, nadat Luiz Phellype in het zestienmetergebied werd vastgehouden door

Ricardo Costa. Na 36 minuten moest Sporting echter door met tien man. Rechtsback Stefan Ristovski deelde plots een beuk uit, terwijl de bal niet in de buurt was, en werd weggestuurd. Tondela profiteerde halverwege de tweede helft, toen Tomane de eindstand bepaalde. Bij Sporting maakte Bas Dost dertien minuten voor tijd zijn entree als invaller; Nemanja Gudelj stond negentig minuten op het veld.