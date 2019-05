Mitchell Dijks gaat viraal op tuintractor, Justin Kluivert terug in ‘Damsko’

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Rio Ferdinand was afgelopen weekend in Kameroen om de inheemse bevolking te enthousiasmeren voor de voetbalsport. De oud-verdediger van Manchester United werd met open armen ontvangen in het Afrikaanse land.

Mitchell Dijks kreeg zaterdag weer eens de lachers op zijn hand op Instagram. De verdediger van Bologna nam plaats op een tuintractor, omdat zijn tuin 'een beurt' nodig had. Dat leverde fraaie beelden op.

Justin Kluivert was vorige week voor eventjes terug in Amsterdam, oftewel 'Damsko', zoals hij de hoofdstad zelf liefkozend noemt.

Andrés Iniesta, tegenwoordig in Japan actief voor Vissel Kobe, vierde zaterdag zijn 35ste verjaardag (swipe naar rechts!).

Dennis Bergkamp was vrijdag al jarig. Hij blies 50 kaarsjes uit.

Saltford City promoveerde afgelopen weekend naar de League Two, het vierde Engelse voetbalniveau. Oud-voetballers Phil Neville, Gary Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs en David Beckham bezitten allen 10% van de aandelen, naast grootaandeelhouder Peter Lim, en zijn dan ook in hun nopjes met de promotie. Scholes ontbreekt overigens als enige op onderstaande foto.

Juventus-icoon Alessandro Del Piero dineerde met niemand minder dan Britse artiest Calvin Harris (swipe naar rechts!).