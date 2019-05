‘Bizarre clausule maakt nieuwe deal tussen Liverpool en Barça onmogelijk’

De scouts van Barcelona hebben hun ogen goed de kost gegeven in het recente Champions League-tweeluik met Liverpool, zo meldt Mundo Deportivo zaterdag. Volgens de sportkrant heeft Barcelona serieuze belangstelling voor linksback Andrew Robertson, die zich onder Jürgen Klopp stormachtig heeft ontwikkeld. Een transfer lijkt desondanks nagenoeg uitgesloten, weet de Daily Mirror.

Robertson heeft een contract tot medio 2024 bij Liverpool. Hij wordt door de Engelse krant getaxeerd op zestig miljoen pond, omgerekend bijna zeventig miljoen euro. Voor Barcelona zou echter een veel hogere vraagprijs gelden. Toen beide clubs in januari 2018 overeenstemming bereikten over de transfer van Phillipe Coutinho naar Spanje, werd naar verluidt een clausule opgenomen die betrekking had op toekomstige transfers.

Als Barcelona nog een speler van Liverpool zou kopen, zo klinkt het, dan moet er honderd miljoen pond extra worden betaald. Indien de 25-jarige Robertson dus voor 60 miljoen pond zou verkassen, zou de totale transfersom uitkomen op 160 miljoen pond. Liverpool wilde zich wapenen tegen het verlies van sterspelers aan Barcelona, na het recente vertrek van zowel Coutinho als Luis Suárez, enkele jaren eerder.

"De kans dat Robertson de elfde Schot wordt die het blaugrana van Barcelona zal dragen, en de eerste sinds Steve Archibald, lijkt dus klein", concludeert men in Engeland. Robertson stond negentig minuten op het veld tijdens de verloren heenwedstrijd in Camp Nou (3-0) en werd tijdens de return (4-0 zege) vanwege blessureleed in de rust gewisseld voor Georginio Wijnaldum. Dit seizoen was hij goed voor 35 duels in de Premier League, waarin de vleugelverdediger onder meer opviel door 11 assists te geven.