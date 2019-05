Feyenoord eert ‘kind van de familie’ met emotionele video

Feyenoord neemt zaterdagavond via social media alvast een voorschot op het vertrek van Giovanni van Bronckhorst. De 44-jarige trainer zit zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd tegen ADO Den Hag voor het laatst op de bank in De Kuip en wordt met een emotionele video door de Rotterdamse club bedankt voor bewezen diensten.

De wegen van Van Bronckhorst en Feyenoord scheiden aan het einde van dit seizoen. De oefenmeester loopt uit zijn contract bij de huidige nummer drie van de Eredivisie en kondigde in januari al aan aankomende zomer te vertrekken uit De Kuip. Feyenoord besluit het seizoen aanstaande woensdag met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard, maar zal zondag tegen ADO al uitgebreid afscheid nemen van Van Bronckhorst, die volgend seizoen wordt opgevolgd door Jaap Stam.

In een 2 minuten en 59 seconden durende video wordt Van Bronckhorst daags voor het duel met ADO reeds in het zonnetje gezet door Feyenoord. De club omschrijft de oud-international van het Nederlands elftal als 'een kind van de familie' en brengt diens vier seizoenen durende avontuur in Rotterdam-Zuid fraai in beeld.

Van Bronckhorst won in 2017 de landstitel met Feyenoord, dat zich onder leiding van de voormalige linksback voor het eerst sinds achttien jaar tot landskampioen van Nederland kroonde. Verder won hij als coach ook nog tweemaal de KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord. Behalve Van Bronckhorst zal ook Robin van Persie De Kuip zondag vaarwel zeggen: de aanvaller gaat na dit seizoen met pensioen.