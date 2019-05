Neymar scoort én vernedert tegenstander in laatste wedstrijd

Paris Saint-Germain heeft zaterdag een minieme overwinning geboekt op Angers: 1-2. Veel aandacht ging uit naar Neymar, die zijn laatste competitieduel van deze voetbaljaargang speelde. De Braziliaanse aanvaller is door de Franse voetbalbond voor drie wedstrijden geschorst vanwege het slaan van een toeschouwer. De schorsing gaat officieel aanstaande maandag pas in, waardoor hij de resterende duels met Dijon en Stade Reims mist.

Neymar greep zijn laatste duel van dit seizoen in het shirt van PSG aan om te scoren. Op aangeven van landgenoot Dani Alves bracht hij de kampioen op voorsprong met een fraaie kopbal. Edinson wist kort daarvoor al het net te vinden, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Angers werd gevaarlijk via Stéphane Bahoken en Flavien Tait, maar deze mogelijkheden waren niet besteed aan het duo van de thuisspelende ploeg.

Angel Dí Maria tekende na bijna een uur spelen voor het tweede doelpunt van de brigade van Thomas Tuchel. Zijn bekeken kopbal was doelman Ludovic Butelle te machtig. De spanning keerde terug in de slotfase. Marquinhos trok Wilfried Kanga naar beneden in het strafschopgebied en kreeg gelijk de rode kaart voorgehouden. Gianluigi Buffon keerde de inzet van Tait, maar in de rebound wist de Franse middenvelder alsnog te scoren. Het tiental van PSG overleefde de hectische slotfase in Angers en stijgt daarmee naar een puntenaantal van 88.