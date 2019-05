Borussia Dortmund houdt hoop door gelijkspel Bayern München

Bayern München heeft zaterdagmiddag de kans om de zevende landstitel op rij te pakken voorlopig laten liggen. Der Rekordmeister speelde zelf de uitwedstrijd tegen RB Leipzig en kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Titelconcurrent Borussia Dortmund won wel van Fortuna Düsseldorf en verkleint het gat zodoende met nog één speelronde te gaan tot twee punten. Bayern neemt het aankomende zaterdag op de laatste speeldag in eigen huis op tegen Eintracht Frankfurt, terwijl Dortmund op bezoek gaat bij Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzig - Bayern München 0-0

Arjen Robben begon, net als Franck Ribéry, op de bank in Leipzig en de twee routiniers zagen hoe Bayern in de eerste helft via Serge Gnabry twee aardige kansen kreeg om de voorsprong te pakken. De Duits international stuitte echter tweemaal op doelman Peter Gulacsi, waardoor er met een gelijke stand gerust werd. Niet lang na de hervatting van de wedstrijd kreeg ook David Alaba een goede kans, maar ook hij stuitte op de doelman van Die Roten Bullen.

Een minuut later lag de bal alsnog in het net door toedoen van Leon Goretzka, die na lang overleg door de arbitrage echter toch niet mocht juichen. De middenvelder volleerde nadat Leipzig de bal achterin niet weg kreeg raak, maar Robert Lewandowski bleek in de aanloop naar de goal buitenspel te hebben gestaan. Gnabry liet vervolgens een uitgelezen kans op de winnende treffer liggen door oog in oog met Gluacsi op de lat te mikken en ook zijn vervanger Ribéry kwam niet tot scoren. Doordat de Fransman in de slotfase ook op de keeper stuitte en Robben als invaller hoog over mikte, werd er niet meer gescoord in de Red Bull Arena.

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf 3-2

Dortmund wist dat het moest winnen om nog uitzicht te houden op het kampioenschap, maar Die Borussen kwamen na twintig minuten spelen goed weg toen een doelpunt van Dodi Lukebakio werd afgekeurd wegens buitenspel. De thuisploeg trok daarna de regie wat meer naar zich toe en Christian Pulisic zorgde er met een rake kopbal in zijn laatste wedstrijd namens Dortmund voor eigen publiek voor dat er met een 1-0 stand gerust werd. Oliver Fink poetste die treffer vlak na de onderbreking met een rake kopbal echter snel weer weg en Bayern was op dat moment weer virtueel landskampioen.

Dortmund liet het hier niet bij zitten en nadat een schot van Mario Götze nog geblokt werd, kon Thomas Delaney uit de rebound voor de 2-1 zorgen. Die stand bleef ook staan toen Lukebakio vanaf de penaltystip een uitgelezen kans kreeg om de gelijkmaker binnen te schieten, maar net naast mikte. In de laatste zeven minuten moest Düsseldorf vanwege een rode kaart voor Adam Bodzek door met tien man en Mario Götze leek met een rake schuiver de eindstand in de blessuretijd op 3-1 te bepalen. Via David Kownacki werd het in de 95e minuut echter toch nog 3-2.