Ajax hoeft huurling niet terug te zien: ‘Dan denk je wel even: ‘Waarom?’’

Azor Matusiwa ligt nog tot medio volgend jaar vast bij Ajax, maar de 21-jarige controleur zal dat contract naar alle waarschijnlijkheid niet uitdienen. De momenteel aan De Graafschap verhuurde middenvelder heeft namelijk via zijn management van de Amsterdammers te horen gekregen dat er geen toekomst meer voor hem is weggelegd in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Matusiwa zelf kwam dit nieuws wel even als een tegenvaller: “Ik heb me volgens mij aardig op de kaart gezet bij De Graafschap. Als je dan hoort dat Ajax niet met je verder wil, denk je wel even: ‘Waarom?’ Ik denk namelijk dat ik wel goed genoeg ben en ik heb er alles aan gedaan, maar Ajax heeft ervoor gekozen om een nieuwe speler te halen”, verwijst hij in gesprek met Voetbal International naar de komst van Razvan Marin.

“Ze hebben daar natuurlijk heel veel geld en hebben helaas voor mij een andere keuze gemaakt.” Matusiwa moet dus uitkijken naar een nieuwe werkgever, maar zit voorlopig niet bij de pakken neer. Hij heeft de hoop inmiddels gevestigd op een dienstverband bij een subtopper in de Eredivisie: “Als het aan mij ligt komt er snel duidelijkheid. Ik ben iemand die graag weet waar hij aan toe is. Ik wil niet tot het laatste moment wachten.”

Matusiwa werd op De Toekomst jarenlang gezien als een groot talent en maakte vorig seizoen op de laatste speeldag ook zijn debuut in de hoofdmacht. De middenvelder had ook het idee dat hij dicht bij een vaste plek in de selectie zat, maar hij werd vervolgens ver teruggeworpen door een liesblessure: “Ik stond ineens onderaan de hiërarchie. Dat vond ik wel vreemd, ik had op iets meer perspectief gerekend.”

“Voor mijn blessure ging het goed en kreeg ik veel complimenten, na mijn blessure stonden jonge jongens als Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp ineens boven mij. Aan de andere kant was ik wel wat gewend bij Ajax. Ik heb daar zes jaar gespeeld en weet hoe het werkt bij de club.”