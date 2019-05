Ajax-verdediger viert jubileum met partner, verbijstering om ontbijt Fosu-Mensah

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Timothy Fosu-Mensah zorgde deze week voor verbijstering in Engeland, door zijn brood tijdens het ontbijt te beleggen met witte bonen en jam. Manchester United-ploeggenoot Jesse Lingard reageerde op Snapchat vol verbazing op de merkwaardige combinatie waarmee de Nederlandse verdediger zijn dag inluidde.

This is properly disgusting from Fosu-Mensah on Lingard snapchat ???? @tfosumensah pic.twitter.com/0J9w16FaCQ — Gaz Guest (@gazguest_93) 10 mei 2019

Ajax-verdediger Joël Veltman en zijn vrouw Naomi Veltman vierden afgelopen vrijdag hun driejarig huwelijksjubileum. Beiden stonden via Instagram stil bij de mijlpaal.

Ook Theo Janssen vierde deze week de liefde: de oud-middenvelder annex analist is precies anderhalf jaar samen met zijn vriendin Linda Kolkman.

Voor de familie Gullit was het een speciale week. Maxim Gullit, de zeventienjarige zoon van oud-international Ruud Gullit, tekende namelijk zijn eerste profcontract met AZ (swipe naar rechts!).

Georginio Wijnaldum gidste Liverpool onlangs op sensationele wijze naar de finale van de Champions League. De Oranje-international scoorde als invaller tweemaal tegen Barcelona en had daarmee een groot aandeel in een 4-0 overwinning. Wijnaldum bracht kort erna een bliksembezoek aan zijn geboortestad Rotterdam.

Tahith Chong werd onlangs op het jaarlijkse spelersgala van Manchester United verkozen tot Player of the Year van het elftal van spelers tot 23 jaar (swipe naar rechts!).

Ook diverse eerste elftalspelers gaven (vergezeld door hun partners) acte de présence op het spelersgala van de Engelse grootmacht.