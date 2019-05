Van Bommel: ‘Ik ben blij dat ik niet heel vaak tégen hem heb gespeeld’

Mark van Bommel speelde in het Nederlands elftal lang samen met de zondag afzwaaiende Robin van Persie en de huidige trainer van PSV koestert warme herinneringen aan de tijd dat hij met de aanvaller van Feyenoord op het veld stond. De twee kwamen elkaar ook weleens tegen, al is dit tot opluchting van Van Bommel maar een paar keer voorgekomen.

“Ik ben blij dat ik niet heel vaak tégen Robin heb gespeeld. Je had hem liever in je eigen ploeg. Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten, zo zie je het niet vaak. Wat een souplesse, het lijkt wel ballet. En een geweldige functionele techniek. Op jonge leeftijd won hij al de UEFA Cup. Bij Arsenal werd hij daarna een wereldspeler”, is Van Bommel lovend in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Tonny Vilhena heeft in de afgelopen anderhalf jaar vaak samen met Van Persie gespeeld en voor de middenvelder was dat een bijzondere ervaring. De Feyenoorder noemt zijn 35-jarige ploeggenoot ‘uniek’ en een ‘fantastische voetballer’: “Het is schitterend dat ik met hem heb mogen spelen. Ik sta op de foto met hem toen ik nog een klein jongetje in de jeugd bij Feyenoord was. Later sta je dan samen op het veld. Prachtig. Misschien moeten we morgen na ADO Den Haag nog een foto maken…”

Net als Van Persie neem ook trainer Giovanni van Bronckhorst na dit seizoen afscheid van Feyenoord en hij is blij dat hij in zijn laatste periode over de aanvaller heeft kunnen beschikken. De oefenmeester geeft aan dat Van Persie heeft gebracht wat hij voor ogen had: “Hij heeft zich altijd opengesteld naar zijn medespelers. Dat is een mooie karaktereigenschap. En hij heeft de club mooie momenten gegeven. Daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.”