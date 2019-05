City en Atlético praten over transfer van 25 miljoen

Shkodran Mustafi is in beeld bij AC Milan. Algemeen directeur Ivan Gazidis haalde de verdediger al naar Arsenal en wil zich met i Rossoneri opnieuw van de diensten van de Duitser verzekeren. (Tuttosport)

Danilo lijkt eveneens op weg naar de uitgang bij Manchester City. Internazionale gaat namelijk vijftien à twintig miljoen euro betalen om de verdediger over te nemen. (Calcionews24)