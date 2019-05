'Ik zou zo'n soort filmpje aan de spelers van Ajax laten zien'

Ronald de Boer hoopt dat de spelers van Ajax de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Champions League naast zich neer kunnen leggen met oog op de titelrace. Zondag wacht de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, waarna woensdag het kampioenschap kan worden behaald in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. “De landstitel is al heel het jaar het állerbelangrijkste. Daar verandert niets aan. De spelers weten ook: nog vijf dagen alles uit de kast om het seizoen goed te eindigen”, aldus De Boer.

Een dag na de uitschakeling van Ajax in het miljardenbal twitterde De Boer een video met daarin de hoogtepunten van de ploeg van trainer Erik ten Hag dit Champions League-siezoen. “Ik kreeg er kippenvel van. Ik zou zo'n soort filmpje aan de spelers laten zien. Zo van: kijk hier naar, ondanks de enorme teleurstelling. Dan kun je het afsluiten in je hoofd en vervolgens vol voor de titel gaan”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

Ondanks de grote teleurstelling had het Ajax-publiek woensdagavond een groot applaus over voor de spelers van Ajax. De steun van de supporters kan volgens De Boer een belangrijke rol spelen. “Dat is zeker een factor, het verlangen is zo groot”, vervolgt de oud-international. “Het eerste halfuur is cruciaal. Als dat lekker loopt, denk je op het veld echt niet meer aan die wedstrijd tegen Spurs. Zo niet, dan kan het nog echt wel een mentaal gevecht worden." De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht begint, net als alle wedstrijden in de Eredivisie, zondag om 14.30 uur.