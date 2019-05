Lucas Moura: ‘Iedere keer als ik de beelden zie moet ik huilen’

Lucas Moura dompelde Ajax afgelopen woensdag in rouw met zijn doelpunt in de 96ste minuut. Niet Ajax, maar Tottenham Hotspur plaatste zich door de 2-3 overwinning voor de finale van de Champions League. De Braziliaanse aanvaller kon zijn geluk niet op en dagen later kan hij nog altijd niet geloven wat hij in Amsterdam voor zijn ploeg heeft gedaan. Met een hattrick in de tweede helft zorgde hij hoogstpersoonlijk voor een ticket naar Madrid, waar op 1 juni het duel met Liverpool wacht.

De Braziliaans international liet zijn tranen na afloop van de return in de Johan Cruijff ArenA de vrije loop. Iedere keer dat hij de beelden terugziet, houdt Moura het niet droog. “Ik denk soms dat ik nog droom”, reageert hij op de clubwebsite van Tottenham. “Het was een ongelofelijke dag. Ik ben zo ontzettend blij, zó trots. Ik heb altijd gezegd dat als je blijft geloven en hard werkt, er vanzelf goede dingen gebeuren en deze groep heeft dit verdiend.”

Tottenham verloor op eigen veld met 0-1 van Ajax en keek na 45 minuten spelen in Amsterdam tegen een 2-0 achterstand aan. Desondanks bleef Moura vertrouwen op een goed resultaat. “Ik geloofde dat het mogelijk was om de wedstrijd te winnen en de finale te bereiken. Maar ik kon niet geloven dat ik drie keer zou scoren en het laatste doelpunt zou maken diep in blessuretijd”, aldus de Braziliaan. “Het was perfect.”

Waar men in Amsterdam met pijn in het hart terugdenkt aan de thuiswedstrijd tegen Tottenham, keek Moura het duel met een lach op zijn gezicht terug. “Iedere keer dat ik de beelden zie moet ik huilen, want er komt dan zoveel emotie los. Iedere speler droomt ervan om dit moment te beleven. Hier moeten we nu van genieten”, aldus Moura. “Dit is wat voetbal doet met mensen. Dit is waarom voetbal zo mooi is. Het is zo emotioneel, iedereen houdt ervan.”