Malen verklaart overstap: ‘Bij Ajax had ik niet zoiets van: dit is het’

Donyell Malen werd lang gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. De twintigjarige aanvaller maakte in 2015 echter de overstap naar Arsenal, om in de zomer van vorig jaar terug te keren naar Nederland. Hij tekende bij PSV en mag dit seizoen onder trainer Mark van Bommel rekenen op actie in het eerste elftal. In gesprek met De Telegraaf kijkt de talentvolle aanvaller terug op zijn vertrek bij Ajax en tijd bij Arsenal.

Malen speelde in een team met spelers als Matthijs de Ligt en Justin Kluivert. “Bij Ajax had ik niet zoiets van: dit is het. Bij Arsenal wel. Ik trainde veel met het eerste mee. Dan sta je opeens op het veld met Alexis Sánchez en Mesut Özil. Arsène Wenger was de coach. Ik weet nog wel hoe ik me de eerste keer voelde… Af en toe speel je een beetje FIFA, en dan sta je ineens met ze op het veld. Dan wil je niet afgaan, hoor”, vertelt Malen, die zijn wedstrijden bij Arsenal speelde in de teams Onder-18 en Onder-23.

In de voorbereiding op het seizoen 2017/18 ging hij met de A-selectie op trainingskamp naar Australië. Hij merkte dat hij nog lang niet goed genoeg was en koos voor een overstap naar PSV. “Er gaan verhalen dat ik niet fit was toen ik bij Arsenal kwam. Maar ik ben nooit te dik geweest, dat is echt een onzinverhaal. Het klinkt misschien gek, maar het meeste heb ik misschien nog wel geleerd van de jonge jongens. Zoals Reiss Nelson, die nu op huurbasis voor Hoffenheim speelt. Die waren een heel ander soort voetbal gewend, echt die Engelse stijl. Huppakee, gaan. Thierry Henry was assistent-coach bij de onder-18. Als hij meedeed met de rondo zag je direct: deze man kan wel ballen. En hij gaf tips die echt hout sneden. Dan probeerde je het en voelde je: hé, dit lukt.”

Malen is blij dat hij voor PSV heeft gekozen. Hij komt regelmatig aan spelen toe en maakte dit seizoen zijn debuut in de Champions League. “Talenten krijgen echt een kans hier. Dat doet PSV erg goed. Ik heb het ook nooit gezien als een stap terug. Het maakt mij niet uit hoe andere mensen dat zien. Ik bewandel mijn eigen weg.”