PSG wil opvolger van Cavani uit Serie A halen

Andrea Pirlo lijkt zijn eerste trainersklus te pakken te hebben. De voormalige middenvelder gaat op korte termijn aan de slag als coach van Juventus Onder-23, dat in de Serie C uitkomt. (Diverse Italiaanse media)

Heracles Almelo is bezig met een contractverlenging voor Jeff Hardeveld. De toekomst van Lerin Duarte en Tim Breukers zou echter weleens buiten het Polman Stadion kunnen liggen. (TC Tubantia)

Technisch directeur Antero Henrique is zeer gecharmeerd van Edin Dzeko en heeft al contact gehad met het kamp van de AS Roma-spits.