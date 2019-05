Veerkrachtig Cambuur houdt uitzicht op halve finale na keepersblunder

SC Cambuur en Almere City FC hebben elkaar vrijdagavond tijdens hun eerste ontmoeting in de Keuken Kampioen Play-Offs in evenwicht gehouden. Almere kwam in Leeuwarden wel tweemaal op voorsprong, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Aankomende dinsdag valt de beslissing als Cambuur afreist naar Flevoland voor de return, waarin het in ieder geval zal moeten scoren om de halve finale te bereiken.

In een wedstrijd die in de openingsfase heen en weer golfde was de eerste kans via Nigel Robertha voor de thuisploeg. De aanvaller stuurde zijn kopbal uit een vrije trap echter over het doel van Agil Etemadi, die niet lang daarna zijn collega aan de overkant in de fout zag gaan. Pieter Bos, de vervanger van de in de warming-up afgehaakte Xavier Mous, verkeek zich op een schot van Anwar Bensabouh en wist de bal niet meer uit zijn doel te houden.

Cambuur mocht vervolgens vijf minuten na de openingstreffer even op een penalty hopen, maar scheidsrechter Allard Lindhout bleek na een incident waarbij Sai van Wermeskerken aan het hoofd werd geraakt over de penaltystip heen voor een doeltrap te wijzen. De Friezen bleven daarna wel druk op het vijandelijke doel zetten en kregen een paar minuten voor de rust alsnog loon naar werken. Een hoekschop werd in eerste instantie namelijk nog door Matthew Steenvoorden op de lat gekopt, maar in de rebound kon Emmanuel Mbende het net toch nog laten bollen.

Almere was in de fase na rust de gevaarlijkste ploeg en kwam met nog een halfuur te gaan weer op voorsprong toen Stijn Meijer een voorzet van Faris Hammouti van dichtbij binnen kon werken. Cambuur moest vervolgens weer in de achtervolging en had niet lang nodig om de stand gelijk te trekken. Andrejs Ciganiks was zijn man te slim af, waarna hij met een harde kopbal op een voorzet van Robin Maulun voor de 2-2 zorgde. De Let leek daarna ook nog de winnende treffer voor zijn rekening te nemen, maar poging kon net door Damon Mirani uit de doelmond worden gegleden.