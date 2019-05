Wereldvoetbalbond FIFA legt Mino Raiola maandenlange schorsing op

Mino Raiola kan voorlopig zijn vak niet uitoefenen. De Italiaanse voetbalbond legde de invloedrijke zaakwaarnemer donderdag een schorsing van drie maanden op en die sanctie blijkt grote gevolgen te hebben voor Raiola. De FIFA laat vrijdagavond namelijk via de officiële kanalen weten dat het de schorsing heeft overgenomen, waardoor hij nu wereldwijd van kracht is.

Waar de schorsing precies vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Raiola sprak donderdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad al schande van de beslissing van de Italiaanse bond om hem te schorsen van 9 mei tot en met 9 augustus: “Ik heb geen motivatie gekregen. Misschien is dit een gevolg van een verhaal van een of andere gefrustreerde mafkees. Schrijf dat maar op. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt”, liet de zaakwaarnemer, die meteen aankondigde in beroep te gaan, optekenen.

Volgens berichten in diverse Italiaanse media had de schorsing te maken met de overstap van Gianluca Scamacca van AS Roma naar PSV in 2015, maar ingewijden weten te melden dat Raiola destijds nog geen zakendeed met de aanvaller. De zaakwaarnemer wist naar eigen zeggen donderdag nog niet wat de reden was van de schorsing.

De beslissing van de FIFA kan een aantal spraakmakende transfers van aankomende zomer beïnvloeden, aangezien Raiola onder meer Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en Hirving Lozano tot zijn klantenkring mag rekenen. Raiola’s neef Vincenzo is overigens ook geschorst door de FIFA: hij moet twee maanden aan de zijlijn doorbrengen.