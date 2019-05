‘De topclubs zitten niet op mij te wachten, dus dat zal het buitenland worden’

Bryan Linssen was de afgelopen twee jaar een van de smaakmakers bij Vitesse en de aanvaller hoopt in de komende weken via de play-offs met zijn ploeg nog een ticket voor de Europa League voor volgend seizoen te kunnen bemachtigen. Als het aan Linssen zelf ligt, maakt hij een nieuw Europees avontuur echter niet meer mee. De 28-jarige dribbelaar hoopt zijn goede prestaties van de afgelopen jaren namelijk te kunnen verzilveren met een mooie transfer.

“Je wilt graag een stapje maken, nu is er de kans, want ik heb qua statistieken twee goede jaren bij Vitesse gehad”, vertelt hij in gesprek met 1Limburg. “Dan hoop je dat er uiteindelijk wel weer een stapje omhoog inzit. Het is ook belangrijk om dat nu te kunnen doen, want anders word je in de voetballerij met 28 wat oud. Het is voor mij een prima moment om te vertrekken bij Vitesse.”

Linssen begon zijn loopbaan jaren geleden bij Fortuna Sittard en is via MVV Maastricht, VVV-Venlo, Heracles Almelo en FC Groningen in Arnhem beland. De buitenspeler is tevreden over het verloop van zijn carrière tot zover: “Om vanaf Fortuna, destijds onderin de Jupiler League, tot aan de subtop van de Eredivisie te komen, dat zijn hele grote stappen. Dus ik ben blij met mijn keuzes.”

Een vertrek uit GelreDome is echter geen absolute noodzaak en Linssen zal niet een seizoen ontevreden in het geel-zwart spelen als het niet van een transfer komt. Hij denkt wel dat een buitenlands avontuur de enige optie is: “In Nederland zitten de topclubs niet op mij te wachten. Als ik een transfer zal maken, zal het naar het buitenland zijn, maar dat is nog helemaal geen uitgemaakte zaak. Als dat niet zo is, dan blijf ik gewoon nog een jaar hier zitten.”