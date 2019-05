Arsenal kan voor 35 miljoen zakendoen met Man United

Tottenham Hotspur heeft Everton geklopt in de strijd om André Gomes. De middenvelder wordt dit seizoen door Barcelona verhuurd aan the Toffees en verkast komende zomer voor dertig miljoen euro naar Londen. (Daily Telegraph)

Marcos Llorente staat mogelijk voor een overstap naar de Premier League. De middenvelder van Real Madrid staat in de belangstelling van Arsenal en Manchester United. (Daily Star)

Atlético Madrid moet op korte termijn een beslissing nemen over de toekomst van Álvaro Morata. Het kost los Colchoneros een bedrag van achttien miljoen euro om hem nog een seizoen te huren van Chelsea. (AS)