NEC verschaft zich goede uitgangspositie dankzij sterk eerste kwartier

NEC heeft zich een goede uitgangspositie verschaft om de halve finale van de play-offs te bereiken. De Nijmegenaren waren in eigen stadion met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk, een stand die al een kwartier spelen op het scorebord stond door doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en Jordy Bruijn. Komende dinsdag volgt in het Mandemakers Stadion de return van het tweeluik.

NEC besloot de reguliere competitie als negende, terwijl RKC Waalwijk een plaatsje lager eindigde. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd in de play-offs waren de Nijmegenaren al zes wedstrijden ongeslagen en die goede vorm wist de formatie van interim-trainer Ron de Groot door te trekken naar de eerste wedstrijd tegen RKC. In de beginfase waren er mogelijkheden voor Ndayishimiye en Mario Bilate en na twaalf minuten spelen was het raak. De defensie van RKC kreeg de bal niet weg, waardoor Ndayishimiye de kans kreeg om de openingstreffer tegen de touwen te schieten.

Dylan Seys kreeg vervolgens al snel een goede kans op de gelijkmaker, maar faalde oog in oog met NEC-doelman Mattijs Branderhorst. In plaats van 1-1, werd het kort daarna 2-0. Bruijn kreeg een afgeslagen afstandsschot voor de voeten en schoot vervolgens in de korte hoek raak. Voor rust leek Bruijn ook de derde NEC-treffer van de avond te maken, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd het doelpunt geannuleerd wegens hinderlijk buitenspel van Ferdy Druijf. Nadat een inzet van Bilate nog van de lijn werd gehaald, gingen beide ploegen met een 2-0 stand rusten.

Direct na rust kreeg Jonathan Okita een levensgrote kans om de marge naar drie te tillen, maar zijn kopbal ging over. Gaandeweg de tweede helft werd RKC sterker, wat resulteerde in twee grote kansen voor Anas Tahiri. De eerste mogelijkheid ging voorlangs, waarna even later een van richting veranderde poging op de lat belandde. Een kwartier voor tijd leek NEC via invaller Anthony Musaba op 3-0 te komen, maar ook door deze treffer ging een streep wegens buitenspel. Ondanks kansen voor Bilate, Darren Maatsen en Okita kwam er in de 2-0 stand geen verandering meer.