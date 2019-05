Pusic na ‘onrecht’: ‘Daar durfden zij mij pas recht in de ogen aan te kijken’

Marino Pusic promoveerde dit seizoen met FC Twente naar de Eredivisie, maar mag desondanks niet aanblijven in Enschede. De club maakte onlangs bekend dat de oefenmeester ondanks een doorlopend contract moet vertrekken. In gesprek met Omroep Gelderland noemt Pusic zijn ontslag bij FC Twente ‘bizar’.

De oefenmeester kreeg dinsdagmiddag te horen dat hij volgend seizoen niet meer werkzaam zal zijn in Enschede. “Daar durfden zij mij pas recht in de ogen aan te kijken. Wat ze gezegd hebben? Ze wilden ander spel zien. Het was niet goed genoeg. Verder hadden een aantal spelers zich niet ontwikkeld”, vertelt Pusic. “Eigenlijk is het gek dat ik me moet verantwoorden. Schoonheid van voetbal is een relatief begrip.”

“De feiten zijn dat ik er het maximale heb uitgehaald en dat de omstandigheden na de degradatie haast onmogelijk waren om terug te keren. Dat werd ook overal gezegd”, zo gaat de trainer verder. “Wat er na de degradatie over was, had niets met betaald voetbal te maken. De selectie werd vijf na twaalf samengesteld. Er waren ook nog maar twaalf spelers over van wie er drie dat seizoen hadden gespeeld. Dat sleepte zich voort tot vijf wedstrijden in het nieuwe seizoen.”

Pusic had naar eigen zeggen slechts één opdracht voorafgaand aan het seizoen. “Breng ons alsjeblieft terug naar de Eredivisie. Dat heb ik gedaan. Ik heb ook altijd gehandeld in het belang van de club en de werksfeer was ook altijd professioneel. Het ontbreken van chemie met spelers? Totale onzin”, stelt Pusic. Hij zegt niet kwaad, maar teleurgesteld te zijn. “Het is buitengewoon vervelend, want ik had graag FC Twente naar de middenmoot van de Eredivisie gebracht. Mijn missie is volbracht, maar het is mij niet gegund om er bij deze mooie en grote club een vervolg aan te kunnen geven. Dat voelt als onrecht en het is inderdaad ook een rare spagaat.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.