‘Toen ik weg wilde, heb ik een goed gesprek met Van Bronckhorst gehad’

Feyenoord neemt komende zondag rond het thuisduel met ADO Den Haag afscheid van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst. Mogelijk speelt ook Tonny Vilhena dan zijn laatste wedstrijd in De Kuip, daar de middenvelder eerder al liet doorschemeren dat hij een stap hogerop wil maken. In gesprek met RTV Rijnmond herhaalt Vilhena deze wens nog eens.

“Dat kan, het is niet zeker. Ik wil een stap hogerop maken, naar het buitenland. Het moet blijken of dat gaat lukken. Ik moet me niet alleen bij Oranje laten zien, maar ook bij Feyenoord”, stelt Vilhena, wiens contract in Rotterdam-Zuid nog loopt tot medio 2020. De middenvelder wilde in eerder stadium al vertrekken bij Feyenoord, maar Van Bronckhorst wist hem destijds te overtuigen van een langer verblijf.

“Toen ik weg wilde, heb ik een goed gesprek met Gio gehad. Hij had plannen met mij en die zijn ook uitgekomen, daar wil ik voor hem bedanken. In de beginjaren liep ik nog overal, maar ik ben vervolgens meer vanuit mijn positie gaan spelen. Dat is goed gelukt”, zegt de vijftienvoudig international van Oranje. Vilhena speelde totaal 256 officiële wedstrijden in dienst van Feyenoord, waarin hij goed was voor 41 doelpunten en 29 assists.

De afgelopen anderhalf jaar speelde Vilhena bij Feyenoord samen met Van Persie. “Met Robin heb ik een goede band, we kennen elkaar al een hele tijd en hij is een goede gozer. Hij is altijd vrolijk, altijd in voor een grapje. In de F’jes gingen we bij een training van het eerste kijken en toen ben ik met hem op de foto gegaan. Een paar jaar later stond ik met hem op het veld. Ik denk dat Robin veel met de jonge jongens bezig is, hij probeert iedereen te helpen en natuurlijk leer je daarvan.”