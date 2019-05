Van den Brom deelt waarschuwing uit: ‘We hebben thuis gewonnen van Ajax’

Voor PSV vormt AZ komend weekeinde de volgende horde in de strijd om de landstitel. De Eindhovenaren gaan momenteel samen met Ajax aan kop in de Eredivisie, al hebben de Amsterdammers momenteel een beter doelsaldo. John van den Brom, trainer van AZ, waarschuwt PSV in aanloop naar het duel in het AFAS Stadion.

“Ik wil goed afsluiten. We hebben dit seizoen thuis tegen Feyenoord een punt gepakt en gewonnen van Ajax. En nu gaan we voor een resultaat tegen PSV. Als dat lukt, is het een afscheid in stijl. Dan is ons doel om Europees voetbal te halen gerealiseerd”, zegt Van den Brom op de website van AZ. Eerder dit seizoen verloren de Alkmaarders in het Philips Stadion met 3-1, ondanks dat Mats Seuntjens zijn ploeg na een kwartier spelen op voorsprong zette.

“In Eindhoven vond ik ons goed spelen en had ik het gevoel dat we meer verdienden dan we kregen. Dat zijn dingen die zondag ook meespelen”, stelt de oefenmeester, die een ‘interessante speelronde’ voorspelt. “We krijgen in de één-na-laatste speelronde een tegenstander die nog voor het kampioenschap strijdt. PSV móet winnen om nog enigszins zicht op de landstitel te houden. Het is mooi dat het nog zo spannend is. En wij moeten een resultaat boeken om de vierde plaats veilig te stellen.”

“Daar gaan wij vol voor. Want wat er bij Ajax - FC Utrecht gebeurt, hebben wij geen invloed op”, vervolgt Van den Brom. AZ is momenteel de nummer vijf van de Eredivisie en kan zich zondag verzekeren van Europees voetbal, als er minimaal een punt wordt gepakt tegen PSV. Van den Brom heeft de beschikking over een fitte selectie. “Ik vind dat we de negentien dagen zonder wedstrijd heel goed doorgekomen zijn. Kwalitatief goede trainingen en wat rust in de weekenden. We hebben goed kunnen opladen richting zondag. Er staat een super fitte selectie.”