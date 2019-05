Klopp slaat alarm: ‘Bij een Nederlandse ploeg hetzelfde probleem’

Liverpool en Tottenham Hotspur hebben zich gekwalificeerd voor de finale van de Champions League, terwijl twee andere Engelse ploegen, Chelsea en Arsenal, in de eindstrijd van de Europa League staan. Vijf dagen na de finale van de Champions League volgt voor Engeland ook nog eens het Nations League-duel met Oranje. Jürgen Klopp is niet blij met het drukke programma.

Bondscoach Gareth Southgate uitte al zijn zorg over de fitheid van de internationals en Klopp kan zich daarin vinden. “Dit is niet goed gepland”, stelt Klopp vrijdag, geciteerd door diverse Engelse media. De trainer van Liverpool waarschuwde eerder al dat het programma te druk wordt, zeker met de introductie van de Nations League.

“En kijk nu: er staan twee Engelse ploegen in de finale van de Champions League. Maar als een Nederlandse ploeg in de finale stond, dan speelde hetzelfde probleem. Als we niet beter zorgen voor de spelers, dan bestaat de mogelijkheid dat we deze prachtige sport vernielen. Anderen moeten dit oplossen, maar dit is wel een erg interessant schema”, is Klopp cynisch.

Liverpool speelt zondag tegen Wolverhampton Wanderers en hoopt op een misstap van Manchester City om alsnog de landstitel te pakken. “Als we het volgend seizoen met meer dan honderd punten moeten doen, dan gaan we dat proberen te bewerkstelligen”, zegt Virgil van Dijk over de mogelijke landstitel in gesprek met Sky Sports. “Maar we doen dit jaar nog mee en we geloven er nog in. Maar je moet realistisch zijn. Het ligt niet in onze handen.”