Ruud Gullit waarschuwt: ‘Iedereen wil hem altijd maar vergelijken’

AZ maakt vrijdag bekend dat Maxim Gullit een contract heeft getekend bij de Alkmaarders. De zeventienjarige zoon van Ruud Gullit heeft tot medio 2022 getekend bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. De jonge verdediger, die onlangs in het uitduel met FC Twente zijn debuut maakte voor Jong AZ, is verheugd met de verbintenis.

“Dit is een mooi moment. Nu wil ik nóg harder werken om uiteindelijk in het stadion te kunnen spelen. Het gaat allemaal heel snel sinds ik bij AZ zit. Ik had niet beter kunnen wensen. Mijn doel is om nu een vaste waarde te worden bij Jong AZ”, laat de jongeling weten op de clubsite. Vader Ruud is trots dat zijn zoon in het bezit is van een contract bij AZ.

“Er gaan allerlei gedachten door je hoofd. Vooral toen hij nog zo klein was en wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd. Ik ben echt wel heel erg trots op hem", zegt hij via de officiële kanalen van AZ. Gullit senior wil geen vergelijking trekken tussen hem en zijn zoon. "Hij moet zichzelf zijn. Iedereen wil altijd maar vergelijken, daar heb ik hem ook voor gewaarschuwd.”

“Maar hij is vrij down to earth. Ik hoop ook dat hij met zijn eigen naam gaat spelen. Hij heeft natuurlijk wel een shirt met zijn achternaam, maar ik zeg: ga gewoon met je eigen identiteit spelen”, aldus Gullit, die ziet dat zijn zoon zich sterk ontwikkelt. "Die stappen zijn heel snel gegaan, sneller dan ik verwacht had. Dus ze doen hier iets heel erg goeds bij AZ.”