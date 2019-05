Advocaat reageert: ‘Als ik de emotie bij de spelers zie, dan word ik partijdig’

Dick Advocaat neemt het zondag met FC Utrecht op tegen Ajax en voor de ervaren oefenmeester wordt dat een hernieuwd weerzien met de Amsterdammers. Advocaat was woensdag namelijk als analyticus aanwezig bij de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham, waarin de ploeg van trainer Erik ten Hag op dramatische wijze werd uitgeschakeld. De trainer maakte na die wedstrijd een aangeslagen indruk en dat kwam hem op wat kritiek in de media te staan. Advocaat kwam vrijdag op een persconferentie nog terug op de kwestie.

“Als er een Nederlandse ploeg bij betrokken is die het zo ongelooflijk goed gedaan heeft, dan moeten we daar allemaal trots op zijn. Als ik dan na afloop zie - en dat gevoel heb ik zelf ook vaak genoeg meegemaakt - hoe de spelers het veld aflopen, dan word ik geëmotioneerd”, tekent Voetbal International op. “Dan heeft het geen zin om mij te vragen: ‘Kom maar met een analyse waarom Ajax zich niet heeft gekwalificeerd’. Dat is ook helemaal niet belangrijk om na afloop zo'n wedstrijd te analyseren. Dat doe je pas een paar dagen daarna.”

“Nogmaals, als ik dat zie en ik ken een aantal spelers en ik zie de emotie, dan word ik partijdig. Dat is simpel. Wat andere mensen daar dan over schrijven zou mij een rotzorg zijn. Als ik dat dan zie, dan doet dat wel wat”, laat hij weten. Advocaat was in de Johan Cruijff ArenA getuige van een wedstrijd waarin Ajax er in delen van het duel nauwelijks aan te pas kwawm. Hij denkt echter niet dat de prestatie van Tottenham een-op-een te kopiëren valt door FC Utrecht.

“Je moet uitgaan van je eigen kwaliteiten. Het grootste geluk is dat wij ons al gekwalificeerd hebben voor de play-offs, wat ook de doelstelling was toen we kwamen na vijf wedstrijden. We kunnen zonder druk spelen. De druk zit wel bij Ajax, zij moeten. Wij moeten ook, maar op een andere manier. Voor ons begint het pas over twee wedstrijden.” Advocaat verwacht dat de uitschakeling in de Champions League nog wel door dreunt in Amsterdam, maar hij gaat er ook van uit dat Ajax zich weer weet te herpakken.

“Voor de spelers van Ajax is het heel negatief en heel moeilijk te accepteren. In plaats van allemaal vrolijke gezichten op de training zie je geen lachebek meer lopen. Je krijgt wel even een aantal dagen een negatieve sfeer. Ten Hag is verstandig genoeg om daar mee om te gaan. Er staat wel een kampioenschap op het spel.” Advocaat kampt in de aanloop naar het duel met de koploper overigens wel met de nodige kopzorgen. Simon Makienok, Michiel Kramer, Joris van Overeem en Urby Emanuelson kampen met blessures, terwijl Leon Guwara en Jean-Christophe Bahebeck ziek zijn.